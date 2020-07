Фернандеш визнаний гравцем місяця в АПЛ вдруге поспіль

Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш визнаний найкращим гравцем червня в АПЛ.

Про це повідомляє пресслужба організації.

У трьох матчах чемпіонату минулого місяця португалець забив 3 м'ячі.

