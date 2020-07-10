Фернандеш визнаний гравцем місяця в АПЛ вдруге поспіль

У трьох матчах чемпіонату минулого місяця португалець забив 3 м'ячі

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш визнаний найкращим гравцем червня в АПЛ.

Про це повідомляє пресслужба організації.

У трьох матчах чемпіонату минулого місяця португалець забив 3 м'ячі.

Clear of the rest 😎



Big up @B_Fernandes8, who has been named the #PL's June Player of the Month 👏👏👏#MUFC pic.twitter.com/xeVnaEFKMk — Manchester United (@ManUtd) July 10, 2020

На нагороду також претендували нападник Антоні Марсьяль (Манчестер Юнайтед), захисник Конор Коуді (Вулвергемптон), форвард Рауль Хіменес (Вулвергемптон), півзахисник Аллан Сен-Максімен (Ньюкасл) і нападник Денні Інгз (Саутгемптон).

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед встановив унікальне досягнення в АПЛ