 Чемпіонат світу з міні-футболу в Києві перенесли на 2022 рік | Футбол | Champion.com.ua
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Чемпіонат світу з міні-футболу в Києві перенесли на 2022 рік

Сьогодні 12:28 1182 0
Чинний чемпіон світу - Чехія
Чемпіонат світу з міні-футболу в Києві перенесли на 2022 рік
#WMF, #Федерація міні-футболу України, #Чемпіонат світу

Джерело - Чемпіон.

Виконавчий комітет Міжнародної федерації міні-футболу (WMF) прийняв рішення про перенесення чемпіонату світу з 2021 на 2022 рік.

Про це повідомляє Федерація міні-футболу України.

Турнір має відбутися в Києві.

Чемпіонати світу U-23 і серед жінок, які також повинні відбутися в Києві, відбудуться в 2021-му. Остаточне рішення по цим двом турнірам приймуть восени 2020-го.

Вперше WMF організувала чемпіонат світу в 2015 році. Чинний чемпіон світу - Чехія.

Нагадаємо, на міні-футбольному полі ОСК Металіст помер 25-річний громадянин Іраку.

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