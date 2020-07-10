Чемпіонат світу з міні-футболу в Києві перенесли на 2022 рік

Чинний чемпіон світу - Чехія

Джерело - Чемпіон.

Виконавчий комітет Міжнародної федерації міні-футболу (WMF) прийняв рішення про перенесення чемпіонату світу з 2021 на 2022 рік.

Про це повідомляє Федерація міні-футболу України.

Турнір має відбутися в Києві.

Чемпіонати світу U-23 і серед жінок, які також повинні відбутися в Києві, відбудуться в 2021-му. Остаточне рішення по цим двом турнірам приймуть восени 2020-го.

Вперше WMF організувала чемпіонат світу в 2015 році. Чинний чемпіон світу - Чехія.

Нагадаємо, на міні-футбольному полі ОСК Металіст помер 25-річний громадянин Іраку.