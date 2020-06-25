На міні-футбольному полі ОСК Металіст помер 25-річний громадянин Іраку

Джерело - Чемпіон.
Вчора, 24 червня, в Харкові під час матчу на одному з полів для міні-футболу на ОСК Металіст помер 25-річний чоловік.
Про це заявив меценат Юрій Сапронов.
"Хлопцеві стало погано з серцем. Молодому хлопцеві, іноземцю. Він втратив свідомість. Викликали швидку допомогу. Приїхала 203-я бригада, 2-а підстанція. Дефібрилятора в швидкої не виявилося. Хлопець без свідомості.
Потім, через 20 хвилин, приїхала 101-я бригада швидкої, 1-а підстанція. Кинулися реанімувати. Дефібрилятор теж не працює. 40 хвилин качали вручну. 25-річний юнак з Іраку помер. О 22.45 констатували смерть.
Чи не від коронавірусу. Від нашої недолугості, відсутність у лікарів елементарного обов'язкового обладнання та ліків для надання медичної допомоги", - написав Сапронов.
Сапронов звернувся до голови Харківської ОДА Олексію Кучеру із закликом звільнити керівника Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашта.
Раніше, Металіст 1925 розібрався з Металургом у 20 турі Першої ліги.