На міні-футбольному полі ОСК Металіст помер 25-річний громадянин Іраку

Зупинилось серце у гравця-любителя

Джерело - Чемпіон.

Вчора, 24 червня, в Харкові під час матчу на одному з полів для міні-футболу на ОСК Металіст помер 25-річний чоловік.

Про це заявив меценат Юрій Сапронов.

"Хлопцеві стало погано з серцем. Молодому хлопцеві, іноземцю. Він втратив свідомість. Викликали швидку допомогу. Приїхала 203-я бригада, 2-а підстанція. Дефібрилятора в швидкої не виявилося. Хлопець без свідомості. Потім, через 20 хвилин, приїхала 101-я бригада швидкої, 1-а підстанція. Кинулися реанімувати. Дефібрилятор теж не працює. 40 хвилин качали вручну. 25-річний юнак з Іраку помер. О 22.45 констатували смерть. Чи не від коронавірусу. Від нашої недолугості, відсутність у лікарів елементарного обов'язкового обладнання та ліків для надання медичної допомоги", - написав Сапронов.

Сапронов звернувся до голови Харківської ОДА Олексію Кучеру із закликом звільнити керівника Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашта.

Раніше, Металіст 1925 розібрався з Металургом у 20 турі Першої ліги.