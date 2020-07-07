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Маркевич: Хто зараз маразматик? Від Динамо залишилася тільки назва

Сьогодні 21:10 490 0
Спеціаліст висловився про нинішній стан у київському клубі
Маркевич: Хто зараз маразматик? Від Динамо залишилася тільки назва
#Маркевич, #Динамо

Джерело - 1927.kiev.ua.

З таким захистом, який є у київського Динамо, не можливо грати.

Про це заявив фахівець Мирон Маркевич.

"У новому сезоні Динамо потрібно розпочати все з нуля? Мабуть, буде новий тренер в команди. Потрібно почати із оборони. Як із таким захистом грати в футбол? Це смішно. Середину поля теж потрібно змінювати, як і напад. Як кажуть: "Там немає ні ззаду, ні спереду". Більшість гравців не відповідає рівню київського Динамо. Є 4-5 футболістів, які заслуговують на увагу. Решта зібрані нашвидкоруч.

Проблеми, які має зараз Динамо, проглядалися і раніше. Я озвучував їх і мене обливали брудом. Два роки тому мене називали маразматиком за критику Динамо. І хто зараз маразматик? Як можна було довести команду до такого рівня гри? Залишилась одна назва", - зазначив Маркевич.

Нагадаємо, Шахтар в яскравому матчі переміг Динамо в 29 турі УПЛ.

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