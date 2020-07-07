Шастал: У ситуації з пенальті Зорі Абу-Ханна наступив мені на ногу

Півзахисник Олександрії Дмитро Шастал вказав на правильність рішення Катерини Монзуль поставити пенальті в ворота Зорі в матчі 29-го туру УПЛ.

Про це розповів сам футболіст.

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"Абу-Ханна наступив мені ззаду на ахілл. Це добре видно на повторі за воротами. Якщо придивитися: моя ліва нога і його права. Потрібно дуже сильно придивитися. Я тільки сьогодні побачив.

У мене носок був порваний. Це був не легенький контакт. Навіть кров на ахіллі була", - сказав Шастал.