Гравці Тоттенгема ледь не побилися прямо на полі

Гравці Тоттенгема Уго Льоріс і Сон Хин Мін серйозно посварилися після завершення першого тайму матчу 33-го туру Прем'єр-ліги з Евертоном.

Одноклубникам навіть довелося розбороняти воротаря і півзахисника, адже справа йшла до бійки. На щастя, гравців вдалося заспокоїти, вони попрямували до підтрибунного приміщення.

Відзначимо, що перед виходом на другий тайм француз і південнокореєць обійнялися на знак примирення.

Hugo Lloris & Son clashing with each other at half-time 😳 pic.twitter.com/jjVeKy36AR