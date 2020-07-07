 Гравці Тоттенгема ледь не побилися прямо на полі | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Призначено нову дату матчу Польща - Україна
Вчора 21:09 862
Юзік: Нам з Павелком незрозуміло, на що витрачаються виділені на реконструкцію стадіону у Кривому Розі майже 70 млн грн
Вчора 22:10 1596 1
Гвоздик оцінив перспективи Усика в суперважкій вазі
Вчора 21:25 3228 1
Гвоздик: Лопес буде небезпечним на початку бою з Ломаченком
Вчора 18:55 2728
Карпати запропонували Профутболу провести дебати з іншим співвласником клубу
Вчора 17:55 900
Призначено арбітрів на фінал Кубка України Динамо - Ворскла
Вчора 17:24 1698 1
Рябоконь визнаний найкращим тренером 29 туру УПЛ
Вчора 13:45 801
Фаворов – найкращий гравець 29 туру УПЛ
Вчора 13:29 411
Динамо Київ - Ворскла Полтава: онлайн трансляція фіналу Кубку України
Вчора 12:26 1724
Маліновський – найкращий гравець матчу з Кальярі
Вчора 11:44 1737
Блоги
Динамо - Шахтар: ставки букмекерів
Динамо - Шахтар: ставки букмекерів Андрій Твердохліб
04.07.2020 16:00 643
Шахтар - Динамо: як грали команди між собою у сезоні 2019/20
Шахтар - Динамо: як грали команди між собою у сезоні 2019/20 Андрій Твердохліб
04.07.2020 15:15 2573 1
Ти створюєш мені проблеми! - Кличко обматюкав відомого руфера
Ти створюєш мені проблеми! - Кличко обматюкав відомого руфера Valeriy Ruchka
03.07.2020 13:01 1735
Відео дня. Ярмоленко на 90 -й хвилині забиває перможний гол у ворота Челсі
Відео дня. Ярмоленко на 90 -й хвилині забиває перможний гол у ворота Челсі Андрій Твердохліб
02.07.2020 05:29 7201
Екс-гравець Динамо на вулиці побився з колишньою дружиною - з'явилося скандальне відео
Екс-гравець Динамо на вулиці побився з колишньою дружиною - з'явилося скандальне відео Valeriy Ruchka
01.07.2020 21:21 6622
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:15 Футбол У Болгарії 19 футболістів захворіли на коронавірус через помилку лабораторії 28
10:59 Футбол Леванте - Реал Сосьєдад 1:1. Огляд матчу 195
10:45 Футбол Льоріс відреагував на конфлікт із Соном 383
10:29 Бокс Ломаченко та Усик – у ТОП-5 найкращих боксерів сучасності 712
10:15 Футбол У Динамо Брест спростували масове зараження коронавірусом 619
09:57 Футбол Севілья – Ейбар 1:0. Огляд матчу 594
09:43 Футбол Ви що всіх за ідіотів тримаєте? – агент різко звернувся до Лучі 1237
09:25 Футбол Григорчук назвав умови повернення до тренерської роботи 1237
09:11 Хокей Сезон в НХЛ відновиться 1 серпня 1300
08:55 Футбол Тоттенгем - Евертон 1:0. Огляд матчу 958
08:43 Футбол Гравці Тоттенгема ледь не побилися прямо на полі 1758
08:27 Футбол Кравець забив гол у ворота Бешикташа 1424
08:12 Футбол Севілья обіграла Ейбар у 34 турі Ла-Ліги 1232
6 Липня 2020
23:56 Футбол Тоттенгем переміг Евертон у 33 турі АПЛ 2417
23:40 Футбол Карпати отримали преміальні за нічию зі Львовом 2469
23:29 Футбол Вердер зіграв у результативну нічию з Гайденгаймом і залишився у Бундеслізі 2520
23:10 Футбол Названа сума, за яку Коломойський продасть частку у Карпатах Смалійчуку 3515
22:55 Футбол Рібері через пограбування може залишити Серію А 2698
22:40 Футбол Циганик: Другий інвестор вважає, що продаж частини Карпат Смалійчуку пройшов не зовсім коректно 688
22:26 Футбол Леванте та Реал Сосьєдад не виявили сильнішого у 34 турі Ла-Ліги 2108
22:10 Футбол Юзік: Нам з Павелком незрозуміло, на що витрачаються виділені на реконструкцію стадіону у Кривому Розі майже 70 млн грн 1596 1
21:55 Бокс Названа дата бою Постола з Раміресом 2347
21:40 Футбол Стала відома причина, по якій Монзуль поставила пенальті в ворота Зорі 6110 1
21:25 Бокс Гвоздик оцінив перспективи Усика в суперважкій вазі 3228 1
21:09 Футбол Призначено нову дату матчу Польща - Україна 862

Гравці Тоттенгема ледь не побилися прямо на полі

Сьогодні 08:43 1758 0
Щгодом гравці помирились
Гравці Тоттенгема ледь не побилися прямо на полі
#АПЛ, #Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

Гравці Тоттенгема Уго Льоріс і Сон Хин Мін серйозно посварилися після завершення першого тайму матчу 33-го туру Прем'єр-ліги з Евертоном.

Одноклубникам навіть довелося розбороняти воротаря і півзахисника, адже справа йшла до бійки. На щастя, гравців вдалося заспокоїти, вони попрямували до підтрибунного приміщення.

Відзначимо, що перед виходом на другий тайм француз і південнокореєць обійнялися на знак примирення.

Нагадаємо, Тоттенгем переміг Евертон у 33 турі АПЛ.

Коментарі ()