Пластун: У Карпатах постійно відбуваються якісь закулісні ігри

Львівські Карпати в останні роки не були в ТОПах, але це був великий клуб за мірками України.

Про це заявив захисник Гента Ігор Пластун.

"Дуже неприємно, звичайно. Але за 4 роки, як я виїхав з України, дуже багато води утекло. У тих же Карпатах вже інші футболісти. Напевно, нікого не зосталося футболіста, з яким я перетинався. Діма Кльоц останній, з ким я грав ще.

У ні свої питання, проблеми. Такий клуб в такому місті, з такими вболівальниками. Не так, як це відбувалося вже в останні роки, а як це могло б відбуватися, якби клуб показував гідний футбол. Як би могли підтримувати цей клуб.

Це прикро, це сумно для нашого футболу. Так свого часу могли говорити футболісти Металіста, Дніпра, які боролися за найвищі місця. Карпати в останні роки, та й коли я був, не були в топах, але це був великий клуб за мірками України для мене особисто.

Коли я переходив туди, вважав, що переходжу в великий клуб. Прикро за те, що відбувається. Не хотілося б, щоб з моїм колишнім клубом відбувалися ці речі.

Якщо дивитися з боку, то схоже на якісь постійні закулісні ігри. Я як футболіст, людина, яка бореться за честь клубу, за який виступає, не зовсім розумію цих людей і не поділяю того, що вони творять.

Але я не знаю всієї правди-неправди, тому не можу просто мовою базікати, не знаючи, що відбувається насправді за лаштунками футбольного поля", - сказав Пластун.