Максимов: Сказав Ісенку - молодець, але тепер ти знову третій воротар

Тренер постарається зробити все, щоб гравець не зазнався

Джерело - Профутбол.

Після супергри 16-річного воротаря Ворскли Павла Ісенка у півфіналі Кубка України з Маріуполем в серії пенальті наставник команди Юрій Максимов нагадав гравцеві, що він поки тільки третій голкіпер.

Про це заявив сам фахівець.

"Потягнув пенальті, прославився, вивів у фінал Кубка... Молодець, але тепер ти знову третій воротар. Радий, що чуття мене не підвело. Але зараз Ісенко - третій воротар. Звичайно, зараз фінал виходить для Ворскли" на перше місце", - сказав Максимов.

Фінал Кубка України Ворскла - Динамо відбудеться 8-го червня.

Нагадаємо, Ворскла та Олімпік не виявили сильнішого у 28 турі УПЛ.