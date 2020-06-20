 Кварцяний: Хто не підходить до суддів - ніколи не буде грати в єврокубках. | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Львів очолить грузинський спеціаліст
Вчора 21:32 2581
Відео дня. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 44 роки!
Сьогодні 15:02 886 1
Шахтар - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 27 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 14:32 418
В МОЗ дозволили відновлення сезону у Першій лізі
Сьогодні 11:46 1015
Рух просить перенести матч з Агробізнесом через спалах коронавірусу
Сьогодні 09:17 1167
Тоттенгем - Манчестер Юнайтед 1:1. Огляд матчу
Сьогодні 08:57 1351
Гірн назвав нову дату бою Усик – Чісора
Сьогодні 08:49 1575
Ворскла - СК Дніпро-1 2:0. Огляд матчу
Сьогодні 08:26 1413
Ворскла переграла СК Дніпро-1 у 27 турі УПЛ
Вчора 20:54 1420
Кілька гравців Руху заразилися коронавірусом
Вчора 20:09 958
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:24 Блог ВІДЕО. Легендарна паненка від Артема Мілевського на чемпіонаті світу 2006 37
17:10 Футбол УЄФА покарав Марсель за порушення фінансового фейр-плей 197
16:48 Футбол Лестер не зміг перемогти Вотфорд у 30 турі АПЛ 290
16:32 Футбол Тимчик: У Зорі є невелика затримка по зарплаті 355
16:15 Футбол Арсенал підпише бразильського захисника 558
15:55 Футбол Морозюк відреагував на інтерес Фенербахче 653
15:44 Теніс Тренер назвав велику мету Світоліни 623
15:30 Футбол Кварцяний: Хто не підходить до суддів - ніколи не буде грати в єврокубках. 731
15:16 Футбол Галатасарай зацікавився нападником Динамо 774
15:11 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 589309
15:02 Блог Відео дня. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 44 роки! 886 1
14:58 Футбол Мелікян звинуватив арбітрів у поразці ФК Львів 839
14:45 Пряма трансляція Карпати - Олімпік: онлайн-трансляція матчу 27 туру УПЛ. LIVE 249
14:44 Футбол Морозюк: Гармаш та Борячук хочуть залишитися у Різеспорі 997
14:32 Пряма трансляція Шахтар - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 27 туру УПЛ. LIVE 418
14:22 Футбол Шевченко: Лобановський випередив свій час на 40 років 990
14:00 Футбол Денисов: Ворскла може змінити не мовника, а лігу 1280
13:45 Футбол Кварцяний: Коломойський багато вклав в український футбол, але не всі це цінували 1032
13:32 Футбол Арсенал хоче позбутися Езіла 967
13:15 Футбол Гірник-Спорт може отримати трансферний бан 1162
12:56 Футбол Мальорка - Леганес 1:1. Огляд матчу 884
12:47 Футбол Кін: Давно не бачив такого переоціненого голкіпера, як Де Хеа 1516
12:39 Блог ВІДЕО. Ломаченко продемонстрував шикарні скіли під час хокейного матчу 647
12:32 Футбол Стали відомі умови трансферу Зубкова у Фенербахче 1281
12:19 Блог Нападник Динамо відзначився черговим голом у чемпіонаті Туреччини 1161

Кварцяний: Хто не підходить до суддів - ніколи не буде грати в єврокубках.

Сьогодні 15:30 731 0
Віталій Кварцяний прокоментував суддівство в українському футболі
Кварцяний: Хто не підходить до суддів - ніколи не буде грати в єврокубках.
#Кварцяний

Джерело - Чемпіон.

Екстренер Волині Віталій Кварцяний вказав на проблему із арбітрами в українському футболі.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Що гірше для українського футболу - гра на тоталізатор або суддівське свавілля, як ви говорили? Ви ж суддів назвали мафією? Мафія безсмертна. Говорив я таке. Це був крик душі після одного з матчів. Мене потім дискваліфікували на півроку, оштрафували. Найголовніше, що вимагають реально розповісти. І я вже налаштувався, але не буду говорити, тому що у мене там є записи, можу їх оприлюднювати, але не буду.

Коли писав книгу, вирішив, що поки не буду про це писати, залишу на десерт. На другу частину, де розпишу все. Тому що якщо розпишу, за що і скільки платять суддям - мені зроблять все, щоб я не працював тренером. У нас же швидко знайдуть привід.

Актуально: Кварцяний: Волинь має можливість повернутися в УПЛ

Потрібно до суддів підходити, щоб не заважали грати. Всі підходили, я підходив. Якби я не підходив, взагалі не було б сенсу грати. А за це ніхто не відповідає.

Арбітри просто не судять кваліфіковано. Кажуть, арбітр УПЛ отримує 12 тис на місяць. Так, це мало. Але всі знають, що за цим державним рішенням криються інші доходи, які судді мають. Сучасні судді теж.

Хто не підходить до суддів - ніколи не буде грати в єврокубках. Це 100%. Нехай мені ніхто з керівників великих клубів або команд з єврокубків не розповідає казки про солом'яного бичка.

Я знаю точно. Воно у нас триває. Не так відверто, як колись. Зараз просто судді не вміють", - сказав Кварцяний.

Коментарі ()