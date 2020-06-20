Кварцяний: Хто не підходить до суддів - ніколи не буде грати в єврокубках.

Джерело - Чемпіон.
Екстренер Волині Віталій Кварцяний вказав на проблему із арбітрами в українському футболі.
Про це розповів сам український спеціаліст.
"Що гірше для українського футболу - гра на тоталізатор або суддівське свавілля, як ви говорили? Ви ж суддів назвали мафією? Мафія безсмертна. Говорив я таке. Це був крик душі після одного з матчів. Мене потім дискваліфікували на півроку, оштрафували. Найголовніше, що вимагають реально розповісти. І я вже налаштувався, але не буду говорити, тому що у мене там є записи, можу їх оприлюднювати, але не буду.
Коли писав книгу, вирішив, що поки не буду про це писати, залишу на десерт. На другу частину, де розпишу все. Тому що якщо розпишу, за що і скільки платять суддям - мені зроблять все, щоб я не працював тренером. У нас же швидко знайдуть привід.
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Потрібно до суддів підходити, щоб не заважали грати. Всі підходили, я підходив. Якби я не підходив, взагалі не було б сенсу грати. А за це ніхто не відповідає.
Арбітри просто не судять кваліфіковано. Кажуть, арбітр УПЛ отримує 12 тис на місяць. Так, це мало. Але всі знають, що за цим державним рішенням криються інші доходи, які судді мають. Сучасні судді теж.
Хто не підходить до суддів - ніколи не буде грати в єврокубках. Це 100%. Нехай мені ніхто з керівників великих клубів або команд з єврокубків не розповідає казки про солом'яного бичка.
Я знаю точно. Воно у нас триває. Не так відверто, як колись. Зараз просто судді не вміють", - сказав Кварцяний.