Кварцяний: Хто не підходить до суддів - ніколи не буде грати в єврокубках.

Екстренер Волині Віталій Кварцяний вказав на проблему із арбітрами в українському футболі.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Що гірше для українського футболу - гра на тоталізатор або суддівське свавілля, як ви говорили? Ви ж суддів назвали мафією? Мафія безсмертна. Говорив я таке. Це був крик душі після одного з матчів. Мене потім дискваліфікували на півроку, оштрафували. Найголовніше, що вимагають реально розповісти. І я вже налаштувався, але не буду говорити, тому що у мене там є записи, можу їх оприлюднювати, але не буду.

Коли писав книгу, вирішив, що поки не буду про це писати, залишу на десерт. На другу частину, де розпишу все. Тому що якщо розпишу, за що і скільки платять суддям - мені зроблять все, щоб я не працював тренером. У нас же швидко знайдуть привід.