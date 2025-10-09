Чоловіки обіграли головного фаворита, жінки не програли Франції: результати українських збірних на ЧЄ-2025

Чоловіча та жіноча збірні України з шахів продовжують виступи на чемпіонаті Європи 2025, який проходить у грузинському Батумі.

Четвертий день турніру видався успішним для обох колективів "синьо-жовтих". Чоловіки обіграли Німеччину, жінки розійшлися миром з Францією, повідомляє Федерація шахів України.

Німці перед турніром мали №1 посіву, тому ця перемога є надважливою. Руслан Пономарьов, Антон Коробов та Ігор Самуненков звели свої матчі до нічиєї, а Андрій Волокітін здобув перемогу, яка й принесла загальний тріумф.

У жінок Інна Гапоненко свій поєдинок програла, але Анна Ушеніна успіхом зрівняла рахунок. Юлія Осьмак і Наталія Жукова зіграли внічию.

Шахи – чемпіонат Європи-2025

3 тур, 7 жовтня

Чоловіки

Україна – Німеччина – 2,5:1,5

Руслан Пономарьов (2633*) – Вінсент Кеймер (2755) – 1/2

Андрій Волокітін (2617) – Маттіас Блюбаум (2687) – 1:0

Антон Коробов (2596) – Дмітрій Колларж (2642) – 1/2

Ігор Самуненков (2568) – Фредерік Сване (2638) – 1/2

Жінки

Франція – Україна – 2:2

Дермент Даулюте-Корне (2386) – Юлія Осьмак (2464) – 1/2

Софі Міле (2360) – Анна Ушеніна (2407) – 0:1

Паулін Гучар (2330) – Інна Гапоненко (2340) – 1:0

Емілі Негре (2221) – Наталія Жукова (2305) – 1:0

Завдяки перемозі чоловіки вийшли на одноосібне друге місце в турнірній таблиці. Жінки ділять 5-6 місце з командою Франції.

Турнірні таблиці

Збірні України досягали успіхів на ЧЄ. У 2021-му чоловіча збірна стала переможцем, у 1992-му – срібним призером. У 2009 та 2017 роках вдавалося посісти третє місце.

Жіноча команда двічі ставала чемпіоном – у 1992-му та 2013-му. У 2015 році вдалося вибороти "срібло". У 2009 та 2017 роках, як і чоловіки, дівчата стали бронзовими призерами.

Нагадаємо, президент ФІДЕ Аркадій Дворкович вирішив зробити чергову спробу повернути росіян у світові командні шахи.