Чоловіки обіграли головного фаворита, жінки не програли Франції: результати українських збірних на ЧЄ-2025
Чоловіча та жіноча збірні України з шахів продовжують виступи на чемпіонаті Європи 2025, який проходить у грузинському Батумі.
Четвертий день турніру видався успішним для обох колективів "синьо-жовтих". Чоловіки обіграли Німеччину, жінки розійшлися миром з Францією, повідомляє Федерація шахів України.
Німці перед турніром мали №1 посіву, тому ця перемога є надважливою. Руслан Пономарьов, Антон Коробов та Ігор Самуненков звели свої матчі до нічиєї, а Андрій Волокітін здобув перемогу, яка й принесла загальний тріумф.
У жінок Інна Гапоненко свій поєдинок програла, але Анна Ушеніна успіхом зрівняла рахунок. Юлія Осьмак і Наталія Жукова зіграли внічию.
Чоловіки
Україна – Німеччина – 2,5:1,5
Руслан Пономарьов (2633*) – Вінсент Кеймер (2755) – 1/2
Андрій Волокітін (2617) – Маттіас Блюбаум (2687) – 1:0
Антон Коробов (2596) – Дмітрій Колларж (2642) – 1/2
Ігор Самуненков (2568) – Фредерік Сване (2638) – 1/2
Жінки
Франція – Україна – 2:2
Дермент Даулюте-Корне (2386) – Юлія Осьмак (2464) – 1/2
Софі Міле (2360) – Анна Ушеніна (2407) – 0:1
Паулін Гучар (2330) – Інна Гапоненко (2340) – 1:0
Емілі Негре (2221) – Наталія Жукова (2305) – 1:0
Завдяки перемозі чоловіки вийшли на одноосібне друге місце в турнірній таблиці. Жінки ділять 5-6 місце з командою Франції.
Турнірні таблиці
Збірні України досягали успіхів на ЧЄ. У 2021-му чоловіча збірна стала переможцем, у 1992-му – срібним призером. У 2009 та 2017 роках вдавалося посісти третє місце.
Жіноча команда двічі ставала чемпіоном – у 1992-му та 2013-му. У 2015 році вдалося вибороти "срібло". У 2009 та 2017 роках, як і чоловіки, дівчата стали бронзовими призерами.
Нагадаємо, президент ФІДЕ Аркадій Дворкович вирішив зробити чергову спробу повернути росіян у світові командні шахи.