Усе вирішив один гол: огляд матчу Україна – Іспанія на чемпіонаті світу-2025 U-20

Молодіжна збірна України U-20 зазнала мінімальної поразки від однолітків з Іспанії в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу, що відбувається в чилійському місті Вальпараїсо. Зустріч завершилася з рахунком 1:0.

Огляд поєдинку

Чемпіонат світу 2025 серед збірних U-20

Плейоф, 1/8 фіналу, 7 жовтня

Україна – Іспанія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 24 Гарсія

Команда Дмитра Михайленка вийшла в 1/8 фіналу, посівши перше місце у групі B, де їй вдалося набрати 7 очок. У Вальпараїсо на груповому етапі збірна України переграла Південну Корею, а також зіграла внічию з Панамою. "Синьо-жовті" в рамках третього туру обіграли Парагвай у місті Сантьяго.

Натомість іспанці посіли третє місце у квартеті з Марокко, Мексикою та Бразилією. У наступному раунді змагань "Фурія Роха" зіграє з переможцем пари Колумбія – Південна Африка.