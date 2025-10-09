О'Салліван знову переміг, Трамп і Сіньтун програли: результати Xi'an Grand Prix 2025

У місті Сінай (Китай) завершився другий день турніру Xi'an Grand Prix 2025. Сенсацій відбулося чимало.

Перший номер світового рейтингу Джадд Трамп поступився з рахунком 4:5 валлійцю Меттью Стівенсу. Також вибув із боротьби Чжао Сіньтун. Чемпіон світу зазнав поразки від ветерану снукеру Роберта Мілкінса.

Варто відзначити і програш Марка Аллена, який три тижні тому став переможцем English Open. Він програв Оліверу Лайнсу.

19-річний Стен Муді здолав Алі Картера. Треба сказати, що Стен перемагав "Капітана" два тижні тому на British Open.

Ронні О'Салліван учора переграв Юліана Бойка. У 1/32 фінала "Ракета" переграв Яо Пенчена. Також пройшов далі і Ніл Робертсон.

Снукер – Xi'an Grand Prix 2025

Другий ігровий день

Ранкова сесія

Шон Мерфі – Лун Цзехуан 5:0

Деніел Веллс – Девід Гілберт 5:1

Джіммі Робертсон – Джо О'Коннор 5:1

Си Цзяху – Фань Чжені 5:4

Денна сесія

У Їцзе – Сюй Си 5:2

Дін Цзюньху – Джордан Браун 5:1

Гері Вілсон – Санні Акані 5:1

Матеуш Барановські – Чжан Хао 5:2

Джадд Трамп – Меттью Стівенс 4:5

Алі Картер – Стен Муді 3:5

Вечірня сесія

Олівер Лайнс – Марк Аллен 5:4

Ронні О'Салліван – Яо Пенчен 5:1

Ніл Робертсон – Ішпріт Сінгкх Чадха 5:3

Баррі Хокінс – Девід Грейс 5:2

Марк Селбі – Марк Девіс 4:5

Чжао Сіньтун – Роберт Мілкінс 2:5

Нагадаємо, О'Салліван у грі з Юліаном Бойком підкорив досягнення, яке вдалося лише двом снукеристам