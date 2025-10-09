О'Салліван знову переміг, Трамп і Сіньтун програли: результати Xi'an Grand Prix 2025
У місті Сінай (Китай) завершився другий день турніру Xi'an Grand Prix 2025. Сенсацій відбулося чимало.
Перший номер світового рейтингу Джадд Трамп поступився з рахунком 4:5 валлійцю Меттью Стівенсу. Також вибув із боротьби Чжао Сіньтун. Чемпіон світу зазнав поразки від ветерану снукеру Роберта Мілкінса.
Варто відзначити і програш Марка Аллена, який три тижні тому став переможцем English Open. Він програв Оліверу Лайнсу.
19-річний Стен Муді здолав Алі Картера. Треба сказати, що Стен перемагав "Капітана" два тижні тому на British Open.
Ронні О'Салліван учора переграв Юліана Бойка. У 1/32 фінала "Ракета" переграв Яо Пенчена. Також пройшов далі і Ніл Робертсон.
Ранкова сесія
Шон Мерфі – Лун Цзехуан 5:0
Деніел Веллс – Девід Гілберт 5:1
Джіммі Робертсон – Джо О'Коннор 5:1
Си Цзяху – Фань Чжені 5:4
Денна сесія
У Їцзе – Сюй Си 5:2
Дін Цзюньху – Джордан Браун 5:1
Гері Вілсон – Санні Акані 5:1
Матеуш Барановські – Чжан Хао 5:2
Джадд Трамп – Меттью Стівенс 4:5
Алі Картер – Стен Муді 3:5
Вечірня сесія
Олівер Лайнс – Марк Аллен 5:4
Ронні О'Салліван – Яо Пенчен 5:1
Ніл Робертсон – Ішпріт Сінгкх Чадха 5:3
Баррі Хокінс – Девід Грейс 5:2
Марк Селбі – Марк Девіс 4:5
Чжао Сіньтун – Роберт Мілкінс 2:5
