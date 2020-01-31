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Кварцяний: Волинь має можливість повернутися в УПЛ

Сьогодні 18:14 196 0
Віталій Кварцяний прокоментував перспективи Волині у чемпіонаті Першох ліги
Кварцяний: Волинь має можливість повернутися в УПЛ
#Волинь, #Кварцяний, #УПЛ

Джерело - footballua.tv.

Волинь має шанс у наступному сезоні виступати в УПЛ.

Про це розповів президент луцького клубу Віталій Кварцяний.

"Інвестори хочуть, мають бажання повернути команду у вищу лігу. Роблять нормальні умови, щоб команда могла виконати завдання. Для Першої ліги все добре. Керівництво хоче, тренери і футболісти мають бажання вийти в УПЛ. Хочеться, щоб все вийшло, тому що у Волині є відповідні умови.

І хочеться бачити Волинь в УПЛ", - сказав Кварцяний.

Нагадаємо, Волинь підписала трьох гравців.

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