Кварцяний: Волинь має можливість повернутися в УПЛ

Волинь має шанс у наступному сезоні виступати в УПЛ.

Про це розповів президент луцького клубу Віталій Кварцяний.

"Інвестори хочуть, мають бажання повернути команду у вищу лігу. Роблять нормальні умови, щоб команда могла виконати завдання. Для Першої ліги все добре. Керівництво хоче, тренери і футболісти мають бажання вийти в УПЛ. Хочеться, щоб все вийшло, тому що у Волині є відповідні умови.

І хочеться бачити Волинь в УПЛ", - сказав Кварцяний.