Хавбек Манчестер Сіті Рахім Стерлінг впевнений, що расизм є і у футболі.

Про це розповів сам гравець.

"Стівен Джеррард, Френк Лемпард, Сол Кемпбелл і Ешлі Коул майже одночасно отримали можливість тренувати. І двоє з них, темношкірі, поки не мають правильних шансів працювати. Я говорю про такі зміни. Потрібно, щоб рівні можливості були у всіх. Не тільки у темношкірих наставників, а у людей всіх рас і національностей.

В АПЛ близько 500 гравців, третина з них - темношкірі, однак нас ніхто не представляє у футбольній владі або в тренерських штабах. Не так багато темношкірих там", - вважає Стерлінг.