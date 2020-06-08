 Денисов: ФІФА і УЄФА кажуть грати, а у Першій лізі ведуть якісь суперечки | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Ломаченко назвав секрет перемоги над Лопесом
Сьогодні 17:11 588 1
Турецький тренер надав свій проєкт розвитку Динамо
Сьогодні 17:31 637
Гвардіола може змінити позицію Зінченка
Сьогодні 16:59 493
Франков: Часом перемога Динамо викликає більшу злість, ніж облом
Сьогодні 15:25 713
Відомий коментатор: Перед чемпіонатом світу в Росії я радився з Усиком
Сьогодні 13:55 705
Журналіст розповів, як УАФ допомагає Руху вийти до Прем'єр-ліги
Сьогодні 13:39 736
Суркіс: Провини Бесєдіна не було ніякої, я глибоко розібрався
Сьогодні 12:09 637
Павелко: Інтерес до Шевченка є у різних клубів
Сьогодні 09:40 499
Бєсєдін: Лікар переплутав таблетки і дав мені свою від голови
Сьогодні 06:38 1310
Динамо – Олександрія 5:1. Огляд матчу
Вчора 21:40 1001
Блоги
Скандал з тестами, перемоги Шахтаря і Динамо та зрив Першої ліги - ТаТоТаке
Скандал з тестами, перемоги Шахтаря і Динамо та зрив Першої ліги - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:51 430
8 років тому розпочалося Євро-2012. Усі голи турніру
8 років тому розпочалося Євро-2012. Усі голи турніру Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:07 512
Мудрик розриває світові соціальні мережі! Найкращі фінти та скіли таланта Шахтаря
Мудрик розриває світові соціальні мережі! Найкращі фінти та скіли таланта Шахтаря Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:36 422
Зубков забив феноменальний гол за Ференцварош
Зубков забив феноменальний гол за Ференцварош Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:46 1774
ВІДЕО. Феноменальний гол Циганкова у ворота збірної Сербії
ВІДЕО. Феноменальний гол Циганкова у ворота збірної Сербії Андрій Твердохліб
Вчора 13:50 2736
Відео дня. Рік тому збірна України знищила Сербію у відборі до Євро-2020
Відео дня. Рік тому збірна України знищила Сербію у відборі до Євро-2020 Андрій Твердохліб
Вчора 13:02 970
Опитування. Хто ваш фаворит у гонці за друге місце в чемпіонаті УПЛ?
Опитування. Хто ваш фаворит у гонці за друге місце в чемпіонаті УПЛ? Андрій Твердохліб
Вчора 10:47 3458
Василь Ломаченко продемонстрував справжню магію. Йому позаздрять навіть професійні жонглери
Василь Ломаченко продемонстрував справжню магію. Йому позаздрять навіть професійні жонглери Андрій Твердохліб
06.06.2020 20:22 8128
Колишній бразильський футболіст Дніпра вчергове підтримав Україну
Колишній бразильський футболіст Дніпра вчергове підтримав Україну Андрій Твердохліб
06.06.2020 18:47 1200
ВІДЕО. Марлос не реалізував пенальті у грі з Десною
ВІДЕО. Марлос не реалізував пенальті у грі з Десною Андрій Твердохліб
06.06.2020 18:16 1564
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:31 Футбол Арбітра матчу ФК Львів – Дніпро-1 відсторонили від суддівства 646
18:18 Футбол Гендиректор Оболонь-Бровар: Ми будемо звертатися в суди 380
17:59 Футбол Зінченко відреагував на чутки про отримання російського громадянства 1055
17:45 Футбол Русин: Дубра повинний був отримати червону картку ще в першому таймі 381
17:31 Футбол Турецький тренер надав свій проєкт розвитку Динамо 637
17:11 Бокс Ломаченко назвав секрет перемоги над Лопесом 588 1
16:59 Футбол Гвардіола може змінити позицію Зінченка 493
16:51 Блог Скандал з тестами, перемоги Шахтаря і Динамо та зрив Першої ліги - ТаТоТаке 436
16:45 Футбол УАФ дозволила Зорі грати з Колосом без необхідних тестів – ЗМІ 652
16:30 Лижі Російську стрибунку з трампліна дискваліфікували на 1,5 року 857
16:11 Футбол В Олександрії спростували інтерес до Шведа 953
15:55 Футбол Мілан знайшов альтернативу Рангніку 961
15:40 Футбол Денисов: ФІФА і УЄФА кажуть грати, а у Першій лізі ведуть якісь суперечки 360
15:25 Футбол Франков: Часом перемога Динамо викликає більшу злість, ніж облом 713
15:16 Футбол Тренер білоруської команди заразився коронавірусом 1083
15:10 Бокс Мейвезер: Коноре, ти казав, що переможеш мене, а тепер йдеш? 1435
14:55 Футбол Миколенко: За кожен свій гол я вибачаюся перед Паньківим 1484
14:40 Бокс Гарсія: Ломаченко - чудовий, але його резюме не найкраще у світі 1578
14:25 Футбол Після матчу Львів - Дніпро-1 у підтрибунному приміщенні ледь не сталася бійка 1475
14:10 Футбол Гендиректор Оболоні Бровар звинуватив УАФ у змові з Рухом 1448
14:07 Блог 8 років тому розпочалося Євро-2012. Усі голи турніру 515
13:55 Футбол Відомий коментатор: Перед чемпіонатом світу в Росії я радився з Усиком 705
13:39 Футбол Журналіст розповів, як УАФ допомагає Руху вийти до Прем'єр-ліги 736
13:25 Футбол Кобельков: За чемпіонат світу у Росії мене може засуджувати Моралес, він був у зоні АТО 888
13:11 Бокс Пакьяо буде балотуватися на посаду президента Філіппін 1341

Денисов: ФІФА і УЄФА кажуть грати, а у Першій лізі ведуть якісь суперечки

Сьогодні 15:40 360 0
Журналіст висловився про скандал в нижчих українських дивізіонах
Денисов: ФІФА і УЄФА кажуть грати, а у Першій лізі ведуть якісь суперечки
#Денисов, #ПФЛ

Джерело - Великий футбол.

Футболісти клубів Першої ліги вже 6 місяців не грають у футбол взагалі і якщо не грати далі, то буде 10 місяців.

Про це заявив ведучий програми Великий футбол Олександр Денисов.

"Ситуація в Першій лізі закрутилася. Щоб була зрозуміла суть цієї Гри престолів: клуби Першої ліги можна розділити на дві групи. Перша: це Металіст-1925, Оболонь та Інгулець. Вони прямо або опосередковано звинуватили групу команд в особі першої трійки, Рух, Минай та Волинь, що ті саботують рестарт і хочуть зайти в УПЛ в наступному сезоні. Є ще й третя група клубів. У них немає фінансової можливості грати зараз і взагалі вони, можливо, не вийдуть на наступний сезон. І є ті, хто можуть грати. Інше питання: чому стільки пристрастей навколо Першої ліги, мені до кінця не зрозуміло.

Я вчора постарався обдзвонити всіх. Розмовляв з тими, хто проти, кому все одно, з Андрієм Павелком, з Сергієм Макаровим, з активним сьогодні Сергієм Стороженком. Думок дуже багато, але у мене тільки одне питання: як у нас в країні, коли ФІФА, УЄФА та УАФ кажуть "так", МОЗ також згоден, але Перша і Друга ліги, навіть на тлі аматорів, ведуть якісь суперечки. При тому, що вони вже 6 місяців не грають у футбол взагалі. Якщо не грати далі, то буде 10 місяців", - сказав Денисов.

Нагадаємо, що в Першій лізі залишилося провести 11 турів. Лідирує львівський Рух, який випереджає Волинь на одне очко. У двох балах від лідера розташувалися відразу чотири команди - Минай, Інгулець, Оболонь Бровар і Агробізнес. За регламентом в УПЛ повинні вийти найкращі три клуби за підсумками сезону. 

Раніше, УАФ рекомендувала ПФЛ скликати конференцію з приводу догравання Першої ліги.

Нагадаємо, в  УАФ обрали трьох нових віцепрезидентів.

Коментарі ()