Денисов: ФІФА і УЄФА кажуть грати, а у Першій лізі ведуть якісь суперечки

Футболісти клубів Першої ліги вже 6 місяців не грають у футбол взагалі і якщо не грати далі, то буде 10 місяців.

Про це заявив ведучий програми Великий футбол Олександр Денисов.

"Ситуація в Першій лізі закрутилася. Щоб була зрозуміла суть цієї Гри престолів: клуби Першої ліги можна розділити на дві групи. Перша: це Металіст-1925, Оболонь та Інгулець. Вони прямо або опосередковано звинуватили групу команд в особі першої трійки, Рух, Минай та Волинь, що ті саботують рестарт і хочуть зайти в УПЛ в наступному сезоні. Є ще й третя група клубів. У них немає фінансової можливості грати зараз і взагалі вони, можливо, не вийдуть на наступний сезон. І є ті, хто можуть грати. Інше питання: чому стільки пристрастей навколо Першої ліги, мені до кінця не зрозуміло.

Я вчора постарався обдзвонити всіх. Розмовляв з тими, хто проти, кому все одно, з Андрієм Павелком, з Сергієм Макаровим, з активним сьогодні Сергієм Стороженком. Думок дуже багато, але у мене тільки одне питання: як у нас в країні, коли ФІФА, УЄФА та УАФ кажуть "так", МОЗ також згоден, але Перша і Друга ліги, навіть на тлі аматорів, ведуть якісь суперечки. При тому, що вони вже 6 місяців не грають у футбол взагалі. Якщо не грати далі, то буде 10 місяців", - сказав Денисов.