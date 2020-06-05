Мілевський: Під'їду до збірної України з мікрофоном, камерою і Трендецем

Гравець - про своє можливе повернення до збірної України

Джерело - Чемпіон.

Як тільки Андрій Шевченко побачив би Артема Мілевського у збірній України, то відразу б подумав, що заберуть у нічну зміну.

Про це заявив сам гравець Динамо-Брест.

"Я під'їду з мікрофоном в роздягальню. Або з камерою. Разом з Трендецем. У вас там такий режим. Якби мене побачив Андрій Шевченко, то відразу б подумав, що я вас посаджу в таксі і заберу в нічну зміну. Я ж знаю його. Відразу б у вас була серйозна перевірка. Я тому особливо і не під'їжджаю. У вас же там зараз всі профіков, нічого алкогольного навіть не нюхаєте. Можна і просто поспілкуватися, але я не люблю таких речей, щоб потім на мене зайвий раз дивився хтось, мовляв, щось не так. Не хочу, щоб потім були розмови і проблеми. На Євро під'їду, там і побачимо", - сказав Мілевський.

Раніше Зінченко висловив думку про матч Шахтар - Динамо.