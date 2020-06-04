 Кобін: Я проти того тиску, який чинить ПФЛ на наш клуб | Футбол | Champion.com.ua
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Кобін: Я проти того тиску, який чинить ПФЛ на наш клуб

Сьогодні 16:25 770 0
Тренер зазначив, що позиція клубу абсолютно не змінилася
Кобін: Я проти того тиску, який чинить ПФЛ на наш клуб
#Кобін, #Минай

Джерело - ФК Минай.

ФК Минай не бачить потреби у ще одному засіданні Ради ліг ПФЛ, яке має відбутися 5 червня.

Про це заявив головний тренер команди Василь Кобін.

"Позиція клубу абсолютно не змінилася. По-перше, хочу сказати, що не бачу потреби у ще одному засіданні Ради ліг ПФЛ. Наша позиція незмінна - вона відома у ПФЛ. Ще раз про це говорити і голосувати за це не бачу сенсу. Не хочемо брати участь у голосуванні і за якийсь укорочений турнір, який не має ніякої правової основи і незрозуміло хто його складав. Чекаємо рішення Виконкому УАФ - останнє слово і так буде за ними.

Останнім часом у ЗМІ чимало критикували Минай? Так, було чимало перекручування інформації. До речі, одне з останніх - від спортивного директора ПФЛ Євгена Мороза, який заявив на днях в інтерв’ю, що ми наче б то проти футболу. Це не правда. Вимоги наші їм відомі. І я проти того тиску, яке чинить ПФЛ на наш клуб. Його заяви необґрунтовані. Таке враження, що він не нейтральна людина, а представляє чиїсь інтереси. Хай він як один з керівників ПФЛ зробить зі свого боку все можливе, щоб чемпіонат продовжити. 2,5 місяці ми не бачили від них якихось рухів для цього. ПФЛ ніяк не може допомогти командам, аби чемпіонат продовжили у повноцінному складі. Всі проблеми звалили на клуби.  До речі, як показав старт УПЛ, грати за нинішніх умов досить важко. Ситуація в Карпатах та їх наслідки - цьому чудовий приклад. 

Клуб ще звинувачують в тому, що кубок хоче грати, а чемпіонат наче ні? По-перше, це лише один матч. Або два. Зрозумійте, що півфінал Кубка - для нашого молодого клубу велике досягнення і унікальна можливість. Другого такого шансу можна ще довго чекати. По-друге, цей турнір проводить УАФ, а не ПФЛ. І у них більш чіткіші правила та вимоги. І вони досить сурові. Виконати їх у повному обсязі клубам Першої ліги буде дуже складно. Практично нереально. У нас же не ті бюджети, що в УПЛ.  Але заради півфіналу наш клуб докладе зусиль і ресурси, адже це історичний матч", - зазначив Кобін.

Раніше, у ПФЛ розкритикували позицію Миная щодо відновлення чемпіонату.

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