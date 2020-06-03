Ліверпуль не зміг переконати Дембеле покинути Барселону

Француз хоче залишитися у Барселоні

Нападник Барселони Усман Дембеле не має великого бажання покидати команду під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

Кілька днів тому каталонський клуб отримав пропозицію щодо гравця від Ліверпуля.

Червоні планували взяти Усмана в платну оренду з правом подальшого викупу. Однак від переходу відмовився сам Дембеле. Француз дав зрозуміти, що хоче залишитися в Барселоні.

Нагадаємо, Дембеле перебрався в Барселону із дортмундської Боруссії влітку 2017 року за 125 млн євро. У нинішньому сезоні француз провів лише 5 матчів в Ла Лізі, в яких забив 1 м'яч. Востаннє нападник виходив на поле ще в листопаді минулого року.

Раніше, Барселона повісила цінник на Дембеле.