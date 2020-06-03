Ліверпуль має намір орендувати Дембеле

Англійський клуб зацікавлений у вінгері каталонців

Англійський Ліверпуль має намір взяти в оренду 23-річного французького вінгера Барселони Усмана Дембеле.

Про це повідомляє gianlucadimarzio.com.

Ліверпуль хоче орендувати Дембеле з можливістю викупу контракту гравця, але сам футболіст не хоче залишати каталонський клуб. Дембеле так і не зумів закріпитися у Барселоні після свого переходу з дортмундської Боруссії за €105 мільйонів три роки тому.

У поточному сезоні Усман провів за блаугранас 9 матчів у всіх турнірах, де забив один гол.

Контракт Дембеле з Барселоною розрахований до літа 2022-го року.

Раніше, Барселона повісила цінник на Дембеле.

Нагадаємо, Барселона визначилась з майбутнім Фаті.