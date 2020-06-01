 Ящишин: Ті, хто вигадують, що Карпати спеціально зривали матч, або убогі люди, або просто не поінформовані | Футбол | Champion.com.ua
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Ящишин: Ті, хто вигадують, що Карпати спеціально зривали матч, або убогі люди, або просто не поінформовані

Сьогодні 17:25 254 0
Карпати посилено готувалися до відновлення сезону
Ящишин: Ті, хто вигадують, що Карпати спеціально зривали матч, або убогі люди, або просто не поінформовані
#Ящишин, #Карпати

Джерело - ТК Футбол.

Для львівських Карпат людське здоров'я важливіше, ніж здобуті очки.

Про це заявив виконавчий директор клубу Ростислав Ящишин.

"У середу ми пройшли на базі тестування, а в п'ятницю ввечері, близько опівночі, доктор надіслав нам результати, за підсумками яких всі були здорові. Але залишалося перевірити ще близько 20 зразків. Завантаженість серйозна, відповідно, лабораторія не могла все зробити відразу. У суботу, о 9-й ранку, знову подзвонив лікар і сказав, що у нас є три інфікованих і три людини під підозрою. Я в ту ж секунду повідомив про це в УАФ і УПЛ. Також подзвонив в Маріуполь, щоб вони зупинилися і не їхали до Львова до з'ясування ситуації.

Я відразу подумав, що ситуація критична і потрібно миттєво приймати рішення. На офіційному сайті у нас була відповідна заява. Якщо хтось, УАФ або УПЛ, буде вважати, що Карпати не підготувалися до матчу або симулювали хворобу, ми готові до технічної поразки, ніяким чином оскаржувати його не будемо. Для Карпат людське здоров'я важливіше, ніж очки. Ті, хто вигадують, що ми спеціально зриваємо матч, або убогі люди, або просто не поінформовані.

Якщо ви запитаєте у міста або області, скільки Карпати зробили за останні чотири дні, коли стало відомо, що матч відбудеться на стадіоні Україна, яку колосальну роботу ми провели, скільки ми з Євгеном Диким зробили, щоб залагодити величезна кількість проблем, то у будь-якої адекватної людини питань не виникне. Я не розумію, як можна в голові мати такі думки, щоб так брутально спекулювати людським здоров'ям і життям, мати такі хворі ідеї, щоб звинувачувати "Карпати", що вони хочуть кабінетними методами вплинути на хід чемпіонату. Це безглуздо", - розповів Ящишин.

Раніше, УПЛ відклала матч Карпати – Маріуполь.

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