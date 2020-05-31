БАТЕ мінімально переміг Іслоч у 11 турі чемпіонату Білорусі

У гостей було вилучено двох гравців

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 31 травня, у 11-му турі чемпіонату Білорусі БАТЕ святкував домашню перемогу над Іслочем.

У першому таймі матчу БАТЕ відкрив рахунок. На 61-ій хвилині гості залишилися у меншості - Янсане отримав друге попередження. А у компенсовані хвилини матчу Янушкевич отримав червону картку у гості догравали у дев’ятьох.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

11 тур, 31 травня

БАТЕ - Іслоч 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 39 Мілич (пен)

Нагадаємо, Мілевський визнаний найкращим гравцем Динамо Брест у квітні.