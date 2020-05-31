 БАТЕ мінімально переміг Іслоч у 11 турі чемпіонату Білорусі | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар завдяки дублю Марлоса переграв Динамо у 24 турі УПЛ
Сьогодні 18:55 4500 1
Шахтар - Динамо: підсумки матчу 24 туру УПЛ
Сьогодні 19:41 278
Шахтар Донецьк - Динамо Київ 3:1. Як це було
Сьогодні 18:55 13777 1
Джошуа розповів, що завадило Кличку стати найвідомішим боксером у світі
Сьогодні 16:40 2190
9 квартир, 10 автомобілів і мільйони доларів. Григорій Суркіс подав електронну декларацію
Сьогодні 13:56 1000
Шахтар Донецьк - Динамо Київ: анонс і прогноз
Сьогодні 08:09 2929
Шахтар - Динамо: головні інтриги українського дербі
Сьогодні 01:32 2083
Олександрія – Зоря 1:0. Огляд матчу
Вчора 21:35 1924
Олександрія дотиснула Зорю у 24 турі УПЛ
Вчора 18:57 1942
Дніпро-1 розгромив Олімпік у 24 турі УПЛ
Вчора 18:49 6513
Блоги
Про Металіст та дружбу і конфлікти із Суркісом - Сергій Стороженко
Про Металіст та дружбу і конфлікти із Суркісом - Сергій Стороженко Valeriy Ruchka
Вчора 10:25 393
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази Андрій Твердохліб
29.05.2020 20:03 2361
ВІДЕО. Ломаченко продемонстрував навички боїв без правил. Вийшло круто!
ВІДЕО. Ломаченко продемонстрував навички боїв без правил. Вийшло круто! Андрій Твердохліб
29.05.2020 16:02 5382 3
Усик проти Ломаченка: тренер згадав як боксери грали в волейбол
Усик проти Ломаченка: тренер згадав як боксери грали в волейбол Андрій Твердохліб
29.05.2020 15:31 1151
ФОТО. Легенда Динамо подарував неймовірний букет дружині на річницю весілля
ФОТО. Легенда Динамо подарував неймовірний букет дружині на річницю весілля Андрій Твердохліб
29.05.2020 09:13 15583
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:42 Футбол Каштру: Ми відірвалися ще більше від другого місця 24
20:32 Футбол Худжамов: Попов не бив Степаненка 159
20:24 Футбол Колишній керівник арбітрів АПЛ: Степаненко симулював, гол Сидорчука потрібно було зараховувати 347
20:10 Футбол БАТЕ мінімально переміг Іслоч у 11 турі чемпіонату Білорусі 276
19:59 Пряма трансляція Рух - Динамо Брест: онлайн-трансляція матчу 11 туру чемпіонату Білорусі. LIVE 455
19:54 Футбол Михайличенко: Хто краще використовує свої моменти, той і виграє 508
19:50 Блог Жарт дня. Михайличенко дотепно потролив Владу Седан 657
19:41 Блог Шахтар - Динамо: підсумки матчу 24 туру УПЛ 278
19:39 Футбол Шахтар - Динамо 3:1. Огляд матчу 830
19:24 Блог Українська легкоатлетка вразила відвертою фотосесією 536
19:24 Футбол Михайличенко: Які там бразильці? У Шахтарі ж українці 1354
19:09 Футбол Карпати проводили тести на COVID-19 в неакредитованій лабораторії 760
19:08 Пряма трансляція Падерборн - Боруссія Д: онлайн-трансляція матчу 29 туру Бундесліги. LIVE 335
18:55 Футбол Шахтар завдяки дублю Марлоса переграв Динамо у 24 турі УПЛ 4500 1
18:55 Футбол Шахтар Донецьк - Динамо Київ 3:1. Як це було 13777 1
18:39 Футбол Ворскла - Львів 1:1. Огляд матчу 659
18:24 Футбол Менхенгладбаська Боруссія розгромила Уніон у 29 турі Бундесліги 732
18:14 Блог Відео дня. Цітаішвілі виконав космічний пас - Буяльський забив 1711
18:09 Легка атлетика Помер легендарний триразовий Олімпійський чемпіон 1389
17:53 Футбол Енергетик-БДУ у неймовірному матчі втратив перемогу над Вітебськом у 11 турі чемпіонату Білорусі 339
17:39 Футбол Скрипник може очолити німецький клуб 1464
17:24 Футбол Шахтар зняв всі історичні плакати Динамо у підтрибунному приміщенні Олімпійського 3157
17:11 Футбол Левадія та Нимме Калью з українцями знищили своїх суперників 1187
16:55 Футбол Сабо: Давайте дивитися правді в очі: Шахтар - вже чемпіон 1249
16:40 Бокс Джошуа розповів, що завадило Кличку стати найвідомішим боксером у світі 2190

БАТЕ мінімально переміг Іслоч у 11 турі чемпіонату Білорусі

Сьогодні 20:10 276 0
У гостей було вилучено двох гравців
БАТЕ мінімально переміг Іслоч у 11 турі чемпіонату Білорусі
#БАТЕ, #Іслоч

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 31 травня, у 11-му турі чемпіонату Білорусі БАТЕ святкував домашню перемогу над Іслочем.

У першому таймі матчу БАТЕ відкрив рахунок. На 61-ій хвилині гості залишилися у меншості - Янсане отримав друге попередження. А у компенсовані хвилини матчу Янушкевич отримав червону картку у гості догравали у дев’ятьох. 

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга
11 тур, 31 травня

БАТЕ - Іслоч 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 39 Мілич (пен)

Нагадаємо, Мілевський визнаний найкращим гравцем Динамо Брест у квітні.

Коментарі ()