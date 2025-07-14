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Енріке: Челсі заслужено переміг

Олег Дідух — 14 липня 2025, 10:11
Енріке: Челсі заслужено переміг
Луїс Енріке
ФК ПСЖ

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке поділився враженнями від фіналу клубного чемпіонату світу проти Челсі (поразка 0:3).

Слова іспанського фахівця наводить пресслужба чемпіонів Франції.

"Я вважаю, що ми провели дуже хороший турнір, навіть якщо й не змогли привезти трофей додому. Ми розчаровані, це нелегко, але такий спорт на найвищому рівні, таке життя – потрібно це прийняти. Думаю, Челсі зіграв дуже добре й заслужено переміг. Ми це визнаємо. Тепер сезон завершено. Це була дуже довга кампанія, і настав час насолодитися відпусткою.

Наші вболівальники знову були неймовірними. Сьогодні важко для всіх нас, але вони завжди підтримують нас – у кожному матчі. І цей зв’язок, який вони мають із командою, дуже сильний. Ми продовжимо ставати сильнішими – це наша мета", – заявив Енріке.

Нагадаємо, після матчу тренер ПСЖ влаштував сутичку з форвардом Челсі Педру Нету. Пізніше тренер пояснив свою поведінку.

Клубний чемпіонат світу ПСЖ Челсі Луїс Енріке

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