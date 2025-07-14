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Українські біатлоністи візьмуть участь у престижних міжнародних змаганнях Blink Festival

Денис Шаховець — 14 липня 2025, 10:20
Українські біатлоністи візьмуть участь у престижних міжнародних змаганнях Blink Festival
Дмитро Підручний і Тарас Лесюк
Vitalii Kliuiev

Українські біатлоністи Дмитро Підручний і Тарас Лесюк планують взяти участь у міжнародних змаганнях з літнього біатлону Blink Festival, який відбудеться в Норвегії з 6 до 9 серпня.

Про це "Чемпіону" ексклюзивно повідомив Тарас Лесюк.

"Ми будемо на тренувальному зборі в Саннесі й плануємо взяти участь у змаганнях", – сказав український біатлоніст.

Зазначимо, що наступний тренувальний збір українських біатлоністів, які готуються до сезону під керівництвом Юрая Санітри, відбуватиметься в Норвегії.

У 2023 році на Blink Festival виступали два українських біатлоністи. Дмитро Підручний посів 11 місце у фіналі суперспринту, а Віталій Мандзин, у категорії юніорів фінішував на 4 позиції. Це були перші виступи України на цьому фестивалі.

У 2024 році перемогу в суперспринті здобув Вебйорн Соерум з Норвегії.

Зазначимо, що більшість французьких біатлоністів пропустять цьогорічні змагання в Саннесі. Натомість очікується, що на старт вийде Емільєн Жаклєн.

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Повний список учасників буде відомий пізніше.

Нагадаємо, під час одного з попередніх біатлонних фестивалів в Норвегії важку травму отримав олімпійський чемпіон Пеппе Фемлінг.

Раніше ми повідомляли, що два українських спортсмени візьмуть участь в біатлонних змаганнях в Німеччині.

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