Українські біатлоністи візьмуть участь у престижних міжнародних змаганнях Blink Festival
Українські біатлоністи Дмитро Підручний і Тарас Лесюк планують взяти участь у міжнародних змаганнях з літнього біатлону Blink Festival, який відбудеться в Норвегії з 6 до 9 серпня.
Про це "Чемпіону" ексклюзивно повідомив Тарас Лесюк.
"Ми будемо на тренувальному зборі в Саннесі й плануємо взяти участь у змаганнях", – сказав український біатлоніст.
Зазначимо, що наступний тренувальний збір українських біатлоністів, які готуються до сезону під керівництвом Юрая Санітри, відбуватиметься в Норвегії.
У 2023 році на Blink Festival виступали два українських біатлоністи. Дмитро Підручний посів 11 місце у фіналі суперспринту, а Віталій Мандзин, у категорії юніорів фінішував на 4 позиції. Це були перші виступи України на цьому фестивалі.
У 2024 році перемогу в суперспринті здобув Вебйорн Соерум з Норвегії.
Зазначимо, що більшість французьких біатлоністів пропустять цьогорічні змагання в Саннесі. Натомість очікується, що на старт вийде Емільєн Жаклєн.
Повний список учасників буде відомий пізніше.
Нагадаємо, під час одного з попередніх біатлонних фестивалів в Норвегії важку травму отримав олімпійський чемпіон Пеппе Фемлінг.
Раніше ми повідомляли, що два українських спортсмени візьмуть участь в біатлонних змаганнях в Німеччині.