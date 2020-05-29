Мілевський визнаний найкращим гравцем Динамо Брест у квітні

Джерело - Чемпіон.
Український форвард Артем Мілевський став найкращим серед футболістів брестського Динамо у квітні за версією уболівальників.
Про це повідомляє пресслужба білоруського клубу.
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У квітні Мілевський зіграв 6 матчів, захищаючи кольори брестського клубу, в яких відзначився 1 голом і 1 ассистом.
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📊 Артём Милевский @timi1010 стал лучшим игроком апреля по версии болельщиков! В прошлом месяце полузащитник неоднократно становился лидером голосований в традиционный рубрике «Лучший игрок матча»! Поздравляем! ⠀ 📊 Fans named Artem Milevsky the player of April! Last month, the midfielder repeatedly became the leader of the traditional voting "The Man of the match"! Congratulations! ⠀ #fcdb1960 #ДинамоБрест #dynamobrest #Брест #iliveinDynamo
Раніше, Мілевський назвав серйозність своєї травми.