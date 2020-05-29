Мілевський визнаний найкращим гравцем Динамо Брест у квітні

Артем Мілевський забив 1 гол та віддав результативну передачу

Джерело - Чемпіон.

Український форвард Артем Мілевський став найкращим серед футболістів брестського Динамо у квітні за версією уболівальників.

Про це повідомляє пресслужба білоруського клубу.

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У квітні Мілевський зіграв 6 матчів, захищаючи кольори брестського клубу, в яких відзначився 1 голом і 1 ассистом.

Раніше, Мілевський назвав серйозність своєї травми.