Лех з Костевичем і Бутко пробився у півфінал Кубка Польщі

Джерело - Чемпіон.
Лех на виїзді обіграв Сталь Мелец в рамках півфіналу Кубка Польщі.
Українські легіонери Леха Богдан Бутко та Володимир Костевич вийшли у стартовому складі своєї команди та провели на полі увесь матч.
Причому, Костевич на 5-й хвилині відзначився результативною передачею на Дані Раміреса, який відкрив рахунок у матчі.
У підсумку Лех здобув переконливу перемогу у матчі з рахунком - 3:1. У півфіналі на команду українців очікує зустріч проти Легії з Гданська.
Кубок Польщі
1/4 фіналу, 27 травня
Сталь Мелец – Лех 1:3 (1:2)
Голи: 0:1 – 5 Рамірес, 0:2 – 34 Жамалетдінов, 1:2 – 45+1 Новак, 1:3 – 83 Юзвяк
Нагадаємо, Бутко дебютував за польський клуб.