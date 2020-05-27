Лех з Костевичем і Бутко пробився у півфінал Кубка Польщі

Богдан Бутко та Володимир Костевич поборються за вихід у фінал турніру

Джерело - Чемпіон.

Лех на виїзді обіграв Сталь Мелец в рамках півфіналу Кубка Польщі.

Українські легіонери Леха Богдан Бутко та Володимир Костевич вийшли у стартовому складі своєї команди та провели на полі увесь матч.

Причому, Костевич на 5-й хвилині відзначився результативною передачею на Дані Раміреса, який відкрив рахунок у матчі.

У підсумку Лех здобув переконливу перемогу у матчі з рахунком - 3:1. У півфіналі на команду українців очікує зустріч проти Легії з Гданська.

Кубок Польщі

1/4 фіналу, 27 травня

Сталь Мелец – Лех 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 – 5 Рамірес, 0:2 – 34 Жамалетдінов, 1:2 – 45+1 Новак, 1:3 – 83 Юзвяк

Нагадаємо, Бутко дебютував за польський клуб.