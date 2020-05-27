 У Франції сенат відхилив пропозицію рестарту Ліги 1 | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Терористи на Донбасі вбили тренера дитячої команди
Вчора 20:56 1005
Шахтар - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу 24 туру УПЛ
Сьогодні 00:14 1382
Хитров: У мене не найкращі промоутери
Вчора 19:59 1069
Палкін: Шахтар буде грати на Олімпійському
Вчора 17:30 2084
УПЛ не зупинять у випадку захворювання футболістів коронавірусом - Павелко
Вчора 17:14 2132 2
У Карпат офіційно змінився власник
Вчора 15:28 1531
Дубль Цітаішвілі приніс перемогу Динамо над Олімпіком
Вчора 15:15 1624
Володимиру Кличку повернули всі чемпіонські пояси
Вчора 14:32 5250 1
Українець номінований на включення до символічної збірної Ліги чемпіонів
Вчора 14:25 1408
Смалійчук купив Карпати у Димінського
Вчора 13:03 4425
Блоги
GG.BET пришел на беттинговый рынок Украины. Чего ждать от топового букмекера?
GG.BET пришел на беттинговый рынок Украины. Чего ждать от топового букмекера? Дима Копий
26.05.2020 17:20 800
Втрачені таланти Шахтаря, Сьомін в Динамо і топ-емблеми українських клубів - ТаТоТаке
Втрачені таланти Шахтаря, Сьомін в Динамо і топ-емблеми українських клубів - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
26.05.2020 17:03 427
Історія дня. Кличко-молодший не хотів йти в гості до Шварценеггера
Історія дня. Кличко-молодший не хотів йти в гості до Шварценеггера Valeriy Ruchka
26.05.2020 12:45 1059
2 роки тому на Олімпійському відбувся фінал Ліги чемпіонів
2 роки тому на Олімпійському відбувся фінал Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
26.05.2020 11:59 1487
Міністр спорту Румунії зганьбився у прямому ефірі
Міністр спорту Румунії зганьбився у прямому ефірі Valeriy Ruchka
26.05.2020 11:05 1512
Гольова феєрія Баварії і чергова перемога Боруссії. Огляд матчів 27 туру Бундесліги
Гольова феєрія Баварії і чергова перемога Боруссії. Огляд матчів 27 туру Бундесліги Андрій Твердохліб
25.05.2020 23:08 1177
Усик спробував себе у новому виді спорту
Усик спробував себе у новому виді спорту Valeriy Ruchka
25.05.2020 20:43 1828 1
Як регулярні тренування впливають на стан шкіри та волосся
Як регулярні тренування впливають на стан шкіри та волосся Дима Копий
25.05.2020 14:45 841
7 років тому Баварія переграла Боруссію у фіналі Ліги чемпіонів. Кубок потримав і Тимощук
7 років тому Баварія переграла Боруссію у фіналі Ліги чемпіонів. Кубок потримав і Тимощук Valeriy Ruchka
25.05.2020 14:41 1055
Мухаммед Алі проти Сонні Лістона: Легендарна битва чи масштабна афера
Мухаммед Алі проти Сонні Лістона: Легендарна битва чи масштабна афера Valeriy Ruchka
25.05.2020 13:06 1354
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:14 Пряма трансляція Шахтар - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу 24 туру УПЛ 1382
27 Травня 2020
23:56 Футбол Лех з Костевичем і Бутко пробився у півфінал Кубка Польщі 1021
23:52 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 546429
23:39 Футбол Ференцварош Реброва обіграв Уйпешт 817
23:26 Футбол Гоффенгайм розібрався з Кельном, Фортуна обіграла Шальке. Результати 28 туру Бундесліги 951
23:13 Футбол Стороженко: Кобін ти мені зі своїми сталевими яйцями про це не говори, боягуз 529
22:51 Футбол Манчестер Юнайтед готує обмін гравцями з Боруссією 1179
22:35 Теніс Костюк: На початку матчу була маленька паніка 1498
22:18 Футбол Супряга і Булеца можуть залишитися в Дніпро-1 1344
21:57 Бокс Хитров: Повернення в Україну – це крок назад для кар’єри 1143
21:46 Футбол Михайличенко: Відновлення сезону буде важким для всіх команд 1339
21:29 Футбол Лейпциг втратив перемогу над Гертою у 28 турі Бундесліги 1333
21:13 Футбол Динамо готове продати Циганкова – ЗМІ 2083
20:56 Інше Терористи на Донбасі вбили тренера дитячої команди 1005
20:52 Пряма трансляція Дніпро-1 - Олімпік: онлайн-трансляція матчу 24 туру УПЛ 632
20:41 Теніс Цуренко обіграла Петренко на турнірі в Ірпені 1277
20:33 Футбол Маркевич не вірить в завершення епохи Димінського у Карпатах 1810
20:16 Футбол У Франції сенат відхилив пропозицію рестарту Ліги 1 1385
20:03 Блог Зірковий український спортсмен і нардеп знявся у кліпі Гайтани 402
19:59 Бокс Хитров: У мене не найкращі промоутери 1069
19:46 Футбол Українським футболістам прийти до російського блогера стало проблемою – Савін 1701 1
19:29 Футбол Ювентус відмовився від трансферу Погба 1567
19:17 Футбол Кравець забив гол за Кайсеріспор 1606
18:58 Теніс Костюк розібралася з Берген на турнірі в Ірпені 1401
18:50 Теніс Закарлюк обіграла Кіченок на турнірі UTF Ladies Invitational 1540

У Франції сенат відхилив пропозицію рестарту Ліги 1

Вчора 20:16 1385 0
У Франції вже не відновлять поточний сезон у Лізі 1
У Франції сенат відхилив пропозицію рестарту Ліги 1
#Ліга 1, #Ліон

Джерело - football24.ua.

Верхня палата парламенту Франції більшістю голосів відхилила поправки у термінові положення щодо боротьби з коронавірусом, які запропонував президент Ліона Жан-Мішель Ола.

Про це повідомляє видання L'Equipe.

Розіграші Ліги 1 і Ліги 2 були достроково завершені в кінці квітня після того, як влада Франції через пандемію коронавірусу заборонила в країні до вересня всі спортивні змагання, навіть ті, які проводяться без уболівальників.

Ліон за підсумками чемпіонату залишився поза зоною єврокубків.

Раніше, Ліон закликав відновити чемпіонат Франції.

Нагадаємо, ПСЖ достроково визнали чемпіоном Франції.

Коментарі ()