У Франції сенат відхилив пропозицію рестарту Ліги 1

У Франції вже не відновлять поточний сезон у Лізі 1

Верхня палата парламенту Франції більшістю голосів відхилила поправки у термінові положення щодо боротьби з коронавірусом, які запропонував президент Ліона Жан-Мішель Ола.

Про це повідомляє видання L'Equipe.

Розіграші Ліги 1 і Ліги 2 були достроково завершені в кінці квітня після того, як влада Франції через пандемію коронавірусу заборонила в країні до вересня всі спортивні змагання, навіть ті, які проводяться без уболівальників.

Ліон за підсумками чемпіонату залишився поза зоною єврокубків.

Раніше, Ліон закликав відновити чемпіонат Франції.

Нагадаємо, ПСЖ достроково визнали чемпіоном Франції.