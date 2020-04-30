 ПСЖ достроково визнали чемпіоном Франції | Футбол | Champion.com.ua
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ПСЖ достроково визнали чемпіоном Франції

Сьогодні 19:12 135 0
ПСЖ в 9-й раз став чемпіоном.
ПСЖ достроково визнали чемпіоном Франції
#Ліга 1, #ПСЖ

Джерело - tribuna.com.

Сьогодні, 30 квітня, рада директорів Професійної ліги Франції (LFP) проголосував за завершення сезону-2019/2020 в Лізі 1 і Лізі 2.

Про це повідомляє пресслужба LFP.

ПСЖ офіційно визнали чемпіоном. На момент зупинки чемпіонату через коронавірус парижани лідирували в таблиці, випереджаючи Марсель на 12 очок.

Чемпіоном Ліги 2 став Лор'ян. З вищого дивізіону вилетять Ам'єн і Тулуза, а з Ліги 2 піднімуться Лор'ян і Ланс.

Нагадаємо, у Франції достроково завершили чемпіонат.

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