ПСЖ достроково визнали чемпіоном Франції

Джерело - tribuna.com.
Сьогодні, 30 квітня, рада директорів Професійної ліги Франції (LFP) проголосував за завершення сезону-2019/2020 в Лізі 1 і Лізі 2.
Про це повідомляє пресслужба LFP.
ПСЖ офіційно визнали чемпіоном. На момент зупинки чемпіонату через коронавірус парижани лідирували в таблиці, випереджаючи Марсель на 12 очок.
Чемпіоном Ліги 2 став Лор'ян. З вищого дивізіону вилетять Ам'єн і Тулуза, а з Ліги 2 піднімуться Лор'ян і Ланс.
🔝🏆⚡— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 30, 2020
Le @PSG_inside est officiellement Champion de France 2⃣0⃣2⃣0⃣!
🔴🔵 #CHAMPI9NSATHOME pic.twitter.com/aOWba7um4T
Нагадаємо, у Франції достроково завершили чемпіонат.