ПСЖ достроково визнали чемпіоном Франції

ПСЖ в 9-й раз став чемпіоном.

Сьогодні, 30 квітня, рада директорів Професійної ліги Франції (LFP) проголосував за завершення сезону-2019/2020 в Лізі 1 і Лізі 2.

Про це повідомляє пресслужба LFP.

ПСЖ офіційно визнали чемпіоном. На момент зупинки чемпіонату через коронавірус парижани лідирували в таблиці, випереджаючи Марсель на 12 очок.

Чемпіоном Ліги 2 став Лор'ян. З вищого дивізіону вилетять Ам'єн і Тулуза, а з Ліги 2 піднімуться Лор'ян і Ланс.

Нагадаємо, у Франції достроково завершили чемпіонат.