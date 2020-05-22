Бакалов: Ігри з Динамо та Шахтарем покажуть рівень Руху

Матчі з Динамо та Шахтарем продемонструють рівень підготовки Руху для відновлення сезону.

Про це розповів головний тренер львівського клубу Юрій Бакалов.

"По-перше, хочу подякувати цим командах за запрошення зіграти. Ми з радістю на нього відгукнулися. Також дякую нашому президенту, який організував можливість такої поїздки. Ми готуємось у позитивному настрої.

Ви бачили тренування, самі переконались, на якому підйомі знаходяться хлопці. Не кожен день граєш з Динамо і Шахтарем… Ці ігри покажуть наш рівень, хоч ми і почали лише свою підготовку, власне, як і наші спаринг-партнери. Через такі матчі проявляється не лише характер, але й видно нашу майстерність і те, наскільки ми готові рухатися далі", - розповів Бакалов.