Реал та Інтер спілкувалися з агентом Агуеро

Мадридський Реал та міланський Інтер запрошували інформацію в агента нападника Манчестер Сіті Серхіо Агуеро.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Манчестер Сіті не хоче відпускати аргентинця.

Відзначається також, що немає ніяких переговорів між Агуеро та Наполі.

No Talks between #Napoli and Sergio #Agüero. #RealMadrid and #Inter have asked infos to his agent in the last days, but #ManCity don’t want to sell El Kun. #transfers #MCFC