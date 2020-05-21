 Реал та Інтер спілкувалися з агентом Агуеро | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Президент Інтернасьйонала: До Тайсона є інтерес з боку ТОП-клубів
Вчора 12:10 2108
Циганков і ще 4 гравці Динамо отримали травми після виходу з карантину
Вчора 15:30 1094
Бріггс: Я буду битися з Тайсоном
Вчора 13:25 2504
Чемпіонат Першої ліги не буде дограний у повному вигляді
Вчора 13:09 1343
Чемпіонат Другої ліги завершено достроково
Вчора 12:58 1356
Бразильський захисник готовий повернутися до Динамо
Вчора 11:40 1179
Колишній захисник Динамо може перешкодити трансферу Матвієнка у Арсенал
Вчора 11:10 1363
Оприлюднено новий план-календар догравання УПЛ
20.05.2020 22:25 5693
Гол Мілевського не допоміг Динамо уникнути поразки від БАТЕ
20.05.2020 20:50 1171
Українська промоутерська компанія заморозила діяльність
20.05.2020 20:10 3281
Блоги
ТОП-10 гравців Динамо, які заграли, лише коли покинули Київ та зарплати у Першій лізі - ТаТоТаке
ТОП-10 гравців Динамо, які заграли, лише коли покинули Київ та зарплати у Першій лізі - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
18.05.2020 11:47 2105
Ретро дня. Це безпрєдєл! Епічне інтерв'ю Михайла Кополовця
Ретро дня. Це безпрєдєл! Епічне інтерв'ю Михайла Кополовця Андрій Твердохліб
17.05.2020 22:39 841
Українка, яка застрягла в Кенії: інтерв’ю з легкоатлеткою Ляховою
Українка, яка застрягла в Кенії: інтерв’ю з легкоатлеткою Ляховою Valeriy Ruchka
17.05.2020 10:54 916
Гол дня. Півзахисник Герти Кунья познущався над захистом Гоффенгайма
Гол дня. Півзахисник Герти Кунья познущався над захистом Гоффенгайма Андрій Твердохліб
16.05.2020 20:56 1394
Бундесліга повернулася! Нападник Вольфсбурга відзначився вишуканим голом у ворота Аугсбурга
Бундесліга повернулася! Нападник Вольфсбурга відзначився вишуканим голом у ворота Аугсбурга Андрій Твердохліб
16.05.2020 19:37 1208
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21 Травня 2020
23:44 Бокс Красюк: Думаю, що повернення Кличка на ринг можливо 297
23:25 Футбол Реал та Інтер спілкувалися з агентом Агуеро 345
23:13 Футбол Ракитич: Був би радий повернутися в Севілью 352
22:51 Бокс Красюк: Докладу всіх зусиль, щоб Берінчик став чемпіоном світу 606
22:31 Теніс Ціціпас: Нас щороку треба садити на карантин - це корисно для планети 558
22:15 Бокс Президент WBC: Ми внесемо Майка Тайсона в рейтинг 1030
21:55 Футбол Рівалдо: Бейл може відновити статус суперзірки в Ньюкаслі 823
21:46 Баскетбол Чемпіонат Греції достроково завершений, Панатінаїкос визнаний чемпіоном 981
21:27 Футбол Відновлення УПЛ, ймовірно, буде перенесено на 6 червня 1084
21:12 Футбол ПСЖ розглядає можливість підписання Обамеянга 813
20:51 Футбол Неман без проблем переграв Торпедо в 10 турі чемпіонату Білорусі 1113
20:42 Футбол Асистент Шевченка в збірній України Тасотті може піти в тренерський штаб Мілана 1192
20:29 Бокс Гірн: Наше завдання - зробити третій бій Канело з Головкіним 1301
20:12 Футбол Рівалдо: У Голанда є деякі подібності з Роналдо 1185
19:49 Бокс Лінарес хоче реваншу з Ломаченком 1479
19:38 Футбол Матчі двох турів Бундесліги почнуться з хвилини мовчання в пам'ять про жертв пандемії 186
19:18 Футбол Усі гравці Ювентуса здали негативні тести на коронавірус 872
19:09 Футбол Бонавентура погодився перейти в Рому 1648
18:46 Футбол У двох гравців Торпедо-БелАЗ коронавірус, ще у двох - підозра 1546
18:26 Бокс Я вірю, що Сондерс здатний перемогти Канело, - Гірн 1402
18:11 Футбол Чистий борг Манчестер Юнайтед становить 429 млн 1539
17:48 Футбол Ігуаїн розглядає пропозицію з МЛС 1559
17:28 Футбол Річний бюджет Вереса в Другій лізі - 11-12 млн гривень 1681
17:16 Футбол Динамо зустрінеться з Рухом на стадіоні ім. Лобановського 1659
16:47 Формула 1 Рено провела переговори з менеджером Боттаса 1221

Реал та Інтер спілкувалися з агентом Агуеро

Вчора 23:25 345 0
Манчестер Сіті не хоче відпускати аргентинця
Реал та Інтер спілкувалися з агентом Агуеро
#Агуеро, #Манчестер Сіті, #Реал, #Інтер, #Наполі

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал та міланський Інтер запрошували інформацію в агента нападника Манчестер Сіті Серхіо Агуеро.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Манчестер Сіті не хоче відпускати аргентинця.

Відзначається також, що немає ніяких переговорів між Агуеро та Наполі.

Нагадаємо, Манчестер Сіті знайшов заміну лідеру клубу.

Коментарі ()