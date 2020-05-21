Реал та Інтер спілкувалися з агентом Агуеро

Манчестер Сіті не хоче відпускати аргентинця

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал та міланський Інтер запрошували інформацію в агента нападника Манчестер Сіті Серхіо Агуеро.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Манчестер Сіті не хоче відпускати аргентинця.

Відзначається також, що немає ніяких переговорів між Агуеро та Наполі.

Нагадаємо, Манчестер Сіті знайшов заміну лідеру клубу.