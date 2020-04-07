Рибалка: Найближчим часом Ребров очолить хороший клуб

Ексхавбек Динамо високо відгукнувся про українського тренера

Джерело - Чемпіон.

У київському Динамо той футбол, який хотів бачити Ребров, приносив би результат.

Про це розповів Сергій Рибалка.

"За Реброва я все виграв з Динамо - два рази чемпіонат, Кубок. Він завжди вчився, на вихідних їздив на стажування. Намагався давати цікаві тренування, а не одні й ті самі кожен день. Ребров прогресує, вірю, що найближчим часом він очолить хороший клуб. У Динамо той футбол, який хотів бачити Ребров, приносив би результат, незалежно від наявних гравців. Самі подивіться, скільки купили легіонерів? Багатьох. Але допомагали - одиниці", - зізнався Рибалка в програмі Бомбардир.

Нагадаємо, Сергій Рибалка був гравцем Динамо з 2008-го по 2018-й рік. На правах оренди він виступав за чеський Слован та турецький Сівасспор, з яким згодом підписав повноцінний контракт. Ребров був головним тренером Динамо з 2014-го по 2017-й роки. Зараз фахівець є наставником угорського Ференцвароша.

Раніше, Рибалка міг опинитися в клубі Бундесліги.