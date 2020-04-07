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Рибалка міг опинитися в клубі Бундесліги

Сьогодні 11:57 846 0
Рибалка міг опинитися в клубі Бундесліги

Джерело - Чемпіон.

Півзахисником Сівасспора Сергієм Рибалкою цікавилися кілька клубів Бундесліги під час оренди в чеському Словані.

Про це розповів сам футболіст.

"З цього приводу Суркіс в інтерв'ю говорив, коли Реброва призначили. Його запитали, чи повертається Рибалка з оренди в Словані. Він сказав: "Повертається. Він потрібен Динамо. Як це так, що клуби Бундесліги хочуть його підписати, а Динамо він не потрібен".

Точно не можу сказати, що за клуби. Коли був у Чехії (2013-2014 рік – прим.), то писали про Ганновер, Кельн, Шальке. Не можу сказати, правда це чи ні. Мені в Чехії говорили тоді. Коли повернули в Динамо і був Ребров, то я навіть не думав, що у мене були якісь пропозиції. Зіграти в Динамо – це була моя мрія", – зізнався Рибалка в програмі Бомбардир.

Нагадаємо, Сергій Рибалка був гравцем Динамо з 2008-го по 2018-й рік. На правах оренди він виступав за чеський Слован та турецький Сівасспор, з яким згодом підписав повноцінний контракт.

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