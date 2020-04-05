Морозюк: Гармаш сам наче вірус, ні китайці вакцину не знайшли, ні Суркіс

Колишні гравці Динамо, які зараз грають за Різеспор, у Туреччині живуть в одному будинку.

Про це розповів Микола Морозюк.

"Ми з Гармашем та Борячуком в одному будинку живемо, вони на один поверх нижче. Але це небезпечні хлопці... До Гармаша заходжу, у нього в телевізорі новини з України. Весь час говорить мені: "Подивися".

Я більше ніж півгодини поруч з ним перебувати не можу, виділяю на спілкування 30 хвилин, потім тікаю. Він сам наче вірус, і китайці вакцину не знайшли, і Ігор Михайлович від нього не знайшов. Ну, а якщо серйозно, звичайно, добре, що вони поруч, підтримуємо один одного", – сказав Морозюк.