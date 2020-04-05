Збірна України зберегла місце у ТОП-25 найкращих команд світу

Збірна України з пляжного футболу залишається серед 25-ти кращих у міжнародному рейтингу Всесвітньої організації пляжного футболу.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Всесвітня організація пляжного футболу (BSWW) опублікувала оновлений рейтинг національних збірних за підсумками березня 2020 року. У ньому збірна України посідає 23-тю сходинку. В активі національної команди 751 бал. У порівнянні з попереднім реєстром, синьо-жовті опустилися на одне місце.

Збірна Португалії, яка є чемпіоном світу, випередила Бразилію й уперше з 2017 року розташувалася на найвищому щаблі світового рейтингу.