Збірна України зберегла місце у ТОП-25 найкращих команд світу

Джерело - uaf.ua.
Збірна України з пляжного футболу залишається серед 25-ти кращих у міжнародному рейтингу Всесвітньої організації пляжного футболу.
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Всесвітня організація пляжного футболу (BSWW) опублікувала оновлений рейтинг національних збірних за підсумками березня 2020 року. У ньому збірна України посідає 23-тю сходинку. В активі національної команди 751 бал. У порівнянні з попереднім реєстром, синьо-жовті опустилися на одне місце.
Збірна Португалії, яка є чемпіоном світу, випередила Бразилію й уперше з 2017 року розташувалася на найвищому щаблі світового рейтингу.
|Місце
|Збірна
|Очки
|1
|Португалія
|4266
|2
|Бразилія
|4245
|3
|Італія
|3946
|4
|Росія
|3923
|5
|Іран
|2309
|6
|Іспанія
|2252
|7
|Японія
|2105
|8
|Швейцарія
|1994
|9
|Сенегал
|1762
|10
|Парагвай
|1677
|-----
|-----------
|-----
|22
|Аргентина
|761
|23
|Україна
|751
|24
|Франція
|648