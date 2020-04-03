Сан-Паулу відмовляється платити Динамо за трансфер Че Че

Динамо вимагає виплату за трансфер Че Че

Сан-Паулу зазнало поразки у суперечці з ФІФА і київським Динамо щодо трансферу екс-півзахисника киян Че Че.

Про це повідомляє Gazeta Esportiva.

Керівництво Сан-Паулу не здійснило останній транш за перехід футболіста і кияни звернулися до ФІФА, аби вирішити цю проблему. Міжнародна федерація футболу зобов'язала клуб виплатити "біло-синім" 500 тис євро, проте бразильці не згодні з таким рішенням і готові йти в спортивний арбітражний суд.

Дана сума з'явилася після прострочення Сан-Паулу ще одного платежу по трансферу. Як наслідок, у Динамо з'явилася можливість вимагати виплатити не тільки відсотки, але ще й штраф.

У Сан-Паулу не згодні з рішенням ФІФА, тому мають намір йти в CAS, однак ризикують у разі поразки нарватись на ще більшу суму компенсації.

Нагадаємо, Франков назвав розмір бюджету Динамо.