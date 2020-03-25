 Мер Бергамо: Матч Аталанта - Валенсія був біологічною бомбою | Футбол | Champion.com.ua
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Мер Бергамо: Матч Аталанта - Валенсія був біологічною бомбою

Сьогодні 15:33 965 0
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Мер Бергамо: Матч Аталанта - Валенсія був біологічною бомбою
#Аталанта, #Валенсія

Джерело - Marca.

Матч Ліги чемпіонів Аталанта - Валенсія, який відбувся в Мілані, призвів до вибуху поширення коронавірусу у регіоні Ломбардія.

Мер італійського Бергамо Джорджіо Горі

"Цей матч став біологічною бомбою. Але тоді ми не знали, що відбувається. Вірус вже поширювався, а 40 тисяч осіб вирушили в Мілан і разом перебували на стадіоні.

Багато хто дивився матч поза стадіоном, але групами, і продовжували поширювати хворобу. Однак футбольний матч - не єдина причина такої ситуації.

Ще один спалах був в госпіталі, де пацієнт з пневмонією заражав лікарів та інших хворих. Це ще одна точка такого активного спалаху", - сказав Горі.

Раніше, Аталанта заборонила Маліновському спілкуватися з пресою.

Нагадаємо, два працівники Аталанти загинули від коронавірусу.

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