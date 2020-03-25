Мер Бергамо: Матч Аталанта - Валенсія був біологічною бомбою

Джерело - Marca.
Матч Ліги чемпіонів Аталанта - Валенсія, який відбувся в Мілані, призвів до вибуху поширення коронавірусу у регіоні Ломбардія.
Мер італійського Бергамо Джорджіо Горі
"Цей матч став біологічною бомбою. Але тоді ми не знали, що відбувається. Вірус вже поширювався, а 40 тисяч осіб вирушили в Мілан і разом перебували на стадіоні.
Багато хто дивився матч поза стадіоном, але групами, і продовжували поширювати хворобу. Однак футбольний матч - не єдина причина такої ситуації.
Ще один спалах був в госпіталі, де пацієнт з пневмонією заражав лікарів та інших хворих. Це ще одна точка такого активного спалаху", - сказав Горі.
Раніше, Аталанта заборонила Маліновському спілкуватися з пресою.
Нагадаємо, два працівники Аталанти загинули від коронавірусу.