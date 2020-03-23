Аталанта заборонила Маліновському спілкуватися з пресою

Джерело - football24.ua.
Катастрофічна ситуація, яка склалася у Бергамо через пандемію коронавірусу COVID-19, змусила керівництво клубу Аталанта вжити рішучих заходів стосовно обмеження гравців у спілкуванні з пресою.
Про це повідомляє телеканал Футбол 1.
Зокрема, клуб не дозволив Руслану Маліновському прокоментувати поточну ситуацію в регіоні для програми Великий футбол.
Нагадаємо, Ломбардія, у якій розташований Бергамо, стала епіцентром пандемії на Апеннінах. Наразі місто повністю паралізоване.
Нагадаємо, два працівники Аталанти загинули від коронавірусу.