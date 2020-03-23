Аталанта заборонила Маліновському спілкуватися з пресою

Клуб із Бергамо наразі не дозволяє контактувати із представниками ЗМІ

Катастрофічна ситуація, яка склалася у Бергамо через пандемію коронавірусу COVID-19, змусила керівництво клубу Аталанта вжити рішучих заходів стосовно обмеження гравців у спілкуванні з пресою.

Про це повідомляє телеканал Футбол 1.

Зокрема, клуб не дозволив Руслану Маліновському прокоментувати поточну ситуацію в регіоні для програми Великий футбол.

Нагадаємо, Ломбардія, у якій розташований Бергамо, стала епіцентром пандемії на Апеннінах. Наразі місто повністю паралізоване.

Нагадаємо, два працівники Аталанти загинули від коронавірусу.