Франков запропонував формулу, за якою можна завершити сезон УПЛ

Джерело - sport.ua.
Український спортивний журналіст Артем Франков запропонував формулу, за якою можна закінчити сезон УПЛ, якому загрожує пандемія коронавірусу.
Про це він написав у Telegram.
"Ось як по-хорошому треба вчинити з нашим чемпіонатом. Вважайте офіційною пропозицією!
1. Зупинити. Зрозуміло чому чи додатково пояснювати?
2. Ключові показники – результати першого етапу.
3. На кінець квітня – початок травня призначити трьохетапний плей-оф. Спочатку команди з 6-го по 3-тє місце за жеребом (сліпим) з одного матчу зіграють свого роду чвертьфінали. Потім вони знову-таки за жеребом (сліпим) змагатимуться в півфіналах з першими двома командами (можливо, з двох матчів). І, нарешті, фінал.
4. Плей-офами визначити і входи / виходи в лігах.
Не ідеальний варіант? Всяко краще, ніж <.....> без глядачів. Будуть незадоволені? А як же громадянський обов'язок і громадські інтереси?!
Федерація футболу, чекаю відповідальних і вольових рішень. Та взагалі скажіть хоч що-небудь, ви ж як в рот дезинфікуючу рідину набрали!", - написав Франков.
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