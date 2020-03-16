Франков запропонував формулу, за якою можна завершити сезон УПЛ

Український спортивний журналіст Артем Франков запропонував формулу, за якою можна закінчити сезон УПЛ, якому загрожує пандемія коронавірусу.

Про це він написав у Telegram.

"Ось як по-хорошому треба вчинити з нашим чемпіонатом. Вважайте офіційною пропозицією!

1. Зупинити. Зрозуміло чому чи додатково пояснювати?

2. Ключові показники – результати першого етапу.

3. На кінець квітня – початок травня призначити трьохетапний плей-оф. Спочатку команди з 6-го по 3-тє місце за жеребом (сліпим) з одного матчу зіграють свого роду чвертьфінали. Потім вони знову-таки за жеребом (сліпим) змагатимуться в півфіналах з першими двома командами (можливо, з двох матчів). І, нарешті, фінал.

4. Плей-офами визначити і входи / виходи в лігах.

Не ідеальний варіант? Всяко краще, ніж <.....> без глядачів. Будуть незадоволені? А як же громадянський обов'язок і громадські інтереси?!

Федерація футболу, чекаю відповідальних і вольових рішень. Та взагалі скажіть хоч що-небудь, ви ж як в рот дезинфікуючу рідину набрали!", - написав Франков.