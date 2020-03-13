 В Англії призупинять чемпіонат з футболу | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Визначилися півфінальні пари Кубка України
Сьогодні 13:11 2582
УЄФА призупинив розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи
Сьогодні 12:32 631
Коронавірус у спорті: події, які скасували через спалах хвороби. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сьогодні 11:22 539
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду
Сьогодні 10:26 1012
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сьогодні 09:39 596
Шахтар мінімально обіграв Вольфсбург у Лізі Європи
Вчора 23:53 2054
Вольфсбург - Шахтар 1:2. Як це було
Вчора 23:53 9277
Вольфсбург - Шахтар 1:2. Відео голів, два незабитих пенальті та огляди таймів
Вчора 23:36 3770
Ворскла обіграла Десну та вийшла у півфінал Кубка України
Вчора 20:50 920 1
Визначився склад збірної України на жіночий спринт Кубка світу
Вчора 19:17 1796
Блоги
П'ять голів за один матч. Адріано і Мессі знищували суперників у Лізі чемпіонів
П'ять голів за один матч. Адріано і Мессі знищували суперників у Лізі чемпіонів Valeriy Ruchka
11.03.2020 19:13 5042
Згадати все. Покер Андрія Шевченка у ворота Фенербахче
Згадати все. Покер Андрія Шевченка у ворота Фенербахче Андрій Твердохліб
11.03.2020 13:36 7007
Форвард Аталанти Ілічич вперше в історії зробив покер у виїзній грі плей-оф Ліги чемпіонів
Форвард Аталанти Ілічич вперше в історії зробив покер у виїзній грі плей-оф Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
11.03.2020 13:30 693
Володимир Кличко 13 років тому знищив Рея Остіна
Володимир Кличко 13 років тому знищив Рея Остіна Valeriy Ruchka
10.03.2020 23:51 693 1
13 років тому Мессі забив перший хет-трик за Барселону
13 років тому Мессі забив перший хет-трик за Барселону Valeriy Ruchka
10.03.2020 22:41 2226
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:10 Футбол Німецька Бундесліга буде призупинена через поширення коронавірусу 147
14:03 Блог У матчі Кубка Лібертадорес сталася масова бійка, арбітр показав 8 червоних карток 508
13:55 Футбол Чемпіонат Франції припинений на невизначений термін 179
13:40 Біатлон Кубок світу: Де дивитися онлайн жіночий спринт у Контіолахті 251
13:25 Футбол Вольфсбург - Шахтар 1:2. Огляд матчу 207
13:11 Футбол Визначилися півфінальні пари Кубка України 2582
13:00 Футбол В Англії призупинять чемпіонат з футболу 301
12:47 Футбол Луческу запропонував Бешикташу підписати Коваленка 728
12:45 Блог Вольфсбург – Шахтар, феномен Динамо і коронавірус - ТаТоТаке 183
12:32 Футбол УЄФА призупинив розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи 631
12:25 Футбол Іспанські клуби втратять понад півмільярда євро через зупинку чемпіонату 415
12:09 Футбол Гомес залишить Олімпік найближчим часом 473
11:58 Блог Голи Ярмоленка і Антунеша - в добірці найкращих 1/8 Ліги Європи 1358
11:51 Футбол Вінгер Челсі повідомив, що вилікувався від коронавірусу 375
11:33 Бокс Федерація боксу України злила Вихриста - Танкевич 794
11:22 Навколо спорту Коронавірус у спорті: події, які скасували через спалах хвороби. ОНОВЛЮЄТЬСЯ 539
11:15 Баскетбол Сезон НБА відновиться не раніше ніж через 30 днів 308
10:57 Футбол Розіграш Кубка Лібертадорес призупинено через коронавірус 367
10:41 Футбол Шахтарю і Вольфсбургу підкорилося унікальне досягнення у Лізі Європи 2554
10:26 Футбол Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 1012
10:25 Футбол Півзахисник Шахтаря претендує на звання гравця тижня у Лізі Європи 758
10:10 Футбол Каштру: Ми заслужено здобули перемогу 876
09:56 Футбол Нива перемогла Черкащину у контрольному матчі 577
09:40 Футбол Каштру: Ми виграли перший матч, але це наразі нічого не означає 741
09:39 Блог Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ 596

В Англії призупинять чемпіонат з футболу

Сьогодні 13:00 301 0
АПЛ призупинять як мінімум до 4 квітня
В Англії призупинять чемпіонат з футболу
#коронавірус, #АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Англійська Прем'єр-ліга і турніри, що під егідою Англійської футбольної ліги (починаючи з Чемпіоншипа і нижче), будуть припинені як мінімум до 4 квітня через коронавірус.

Про це повідомляє журналіст BBC Ден Роан. 

Очікується, що незабаром про це буде оголошено офіційно. Засідання правління EFL схвалив це рішення одноголосно. 

Офіційні особи вважають малоймовірним, що турніри будуть відновлені саме 4 квітня. 

Раніше, призупинили чемпіонат Іспанії.

Нагадаємо, нападник Сампдорії Габб'ядіні захворів коронавірусом.

Коментарі ()