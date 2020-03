В Англії призупинять чемпіонат з футболу

Англійська Прем'єр-ліга і турніри, що під егідою Англійської футбольної ліги (починаючи з Чемпіоншипа і нижче), будуть припинені як мінімум до 4 квітня через коронавірус.

Про це повідомляє журналіст BBC Ден Роан.

BREAKING: Premier League and EFL look set to announce both will be suspended until at least Apr 4th, when situation will be reviewed. Hearing EFL board agreed on this unanimously. Premier League meeting happening in 10 mins when clubs will be urged to follow suit