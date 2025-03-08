Мілан переміг Лечче, програючи 0:2 по ходу матчу 28 туру Серії А

У суботу, 8 березня програма 28 туру італійської Серії А продовжилася чотирма матчами.

Першими на газон "Стадіо Джузеппе Сінігалья" вийшли гравці Комо та Венеція. На старті другого тайму команда Сеска Фабрегаса вийшла вперед, проте перемогти вона все ж не змогла. Вже у доданий час гості ударом з пенальті вирвали нічию.

Потім відбулася зустріч Парми та Торіно. Гості двічі виходили вперед, а господарі поля двічі відігравалися. У підсумку суддя зафіксував результативну нічию 2:2.

Цікаве протистояння вийшло на "Стадіо Віа дель Маре", де в гості до Лечче навідався Мілан. На 60-й хвилині команда Марко Джампаоло вела в рахунку 2:0, але "россонері" змогли перевернути хід гри та перемогти 3:2.

Ігровий день закриватимуть Інтер та Монца. Цей поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А

28 тур, 8 березня

Комо – Венеція 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 49 Іконе, 1:1 – 90+5 Гютк'єр (пенальті).

Парма – Торіно 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 19 Ельмас, 1:1 – 60 Пельєгріно, 1:2 – 72 Адамс, 2:2 – 82 Пельєгріно.

Лечче – Мілан 2:3 (1:0)

Голи: 1:0 – 7 Крстович, 2:0 – 59 Крстович, 2:1 – 68 Галло (автогол), 2:2 – 73 Пулішич (пенальті), 2:3 – 81 Пулішич.

21:45 Інтер – Монца

Нагадаємо, що 28 тур Серія А стартував вчора поверненням на поле Руслана Малиновського. Український хавбек взяв участь у матчі між його Дженоа та Кальярі.