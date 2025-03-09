Легенду збірної Англії госпіталізували після екстреної медичної допомоги в літаку

Легенда англійського футболу Стюарт Пірс отримав невідкладну медичну допомогу в літаку на висоті 9 000 метрів.

Про цей інцидент повідомляє ВВС.

За інформацією джерела, 62-річному англійцю стало зле під час рейсу авіакомпанії Virgin Atlantic з Лас-Вегаса до Хітроу. Літак був перенаправлений до Канади, де Пірс зараз перебуває на стаціонарному лікуванні.

"Йому явно було дуже боляче", – сказало джерело.

Занепокоєний партнер зірки та пасажири помітили, що він здригається від болю через кілька годин після початку польоту.

Персонал Boeing 787-9 Dreamliner постійно перевіряв його стан і вирішив змінити курс, щоб приземлитися в Сент-Джонсі в Канаді. Медики поспішили на борт і відвезли колишнього захисника Ноттінгем Форест до лікарні.

Він та його партнер летіли в економічному класі рейсу VS156, який вилетів зі США о 20:45 минулої неділі.

"Здавалося, що біль Стюарта посилювався під час польоту. Він постійно змінював положення в кріслі, намагаючись знайти хоч якийсь комфорт. Було цілком очевидно, що ситуація була серйозною. Екіпаж та інші пасажири, навчені надавати першу медичну допомогу, були чудовими. Він отримав найкращу медичну допомогу за даних обставин і був дуже вдячний усім причетним, а також за те, що літак перенаправили до Канади".

Згідно з виданням, наразі Пірс перебуває у "чудовому настрої", незважаючи на те, в якому стані він опинився.

Ноттінгем Форест провів акцію на підтримку свого колишнього гравця під час матчу АПЛ проти Манчестер Сіті (1:0).

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Стюарт Пірс віддав "лісникам" дванадцять років своєї професійної кар'єри футболіста. У складі "червоних" колишній захисник провів 460 матчів, у яких відзначився 74 голами та 9 асистами.

Нагадаємо, що раніше фулбек Евертона Віталій Миколенко отримав спеціальну нагороду від АПЛ.