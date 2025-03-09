Миколенко дізнався оцінку за зіграний матч проти Вулвергемптона в межах 28 туру АПЛ

Український захисник Евертона Віталій Миколенко отримав пристойну оцінку за зіграний поєдинок проти Вулвергемптона в межах 28 туру Англійської Прем'єр-ліги, який завершився 1:1.

Статистичний портал SofaScore оцінив гру українця у 7,1 балів.

Захисник 6 разів виносив м’яч, зробив 1 перехоплення, виграв усі 6 епізодів боротьби за позицію, завершив 1 верхову дуель на свою користь, у восьми випадках втрачав м’яч. Віталій також заробив 2 фоли, здійснив 39 дотиків, 74% точних пасів, виконав 2 довгі точні передачі.

Раніше повідомлялося, що Миколенко зіграв 100 матчів у межах англійської Прем'єр-ліги, за що отримав спеціальну нагороду.