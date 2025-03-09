Ренн став жертвою розлюченого ПСЖ, Лілль здолав Монпельє, Ланс шокував Марсель у 25 турі Ліги 1

У суботу, 8 березня, пройшли три матчі 25 туру французької Ліги 1.

На "Стад де ла Рут де Лор'ян" місцевий Ренн приймав чинного чемпіона ПСЖ, який вирішив відігратися на супернику за поразку Ліверпулю (0:1) в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Голи Бредлі Барколя та Гонсалу Рамушу, а також дубль Усмана Дембеле принесли столичному клубу розгромну перемогу.

Через кілька годин ексгравець Шахтаря Ісмаїлі віддав асист на Джонатана Девіда. Його результативний удар подарував Ліллю три очки у грі з Монпельє.

Головний претендент на друге місце за підсумками сезону в особі Марселя у доданий час пропустив гол з другого удару в площину власних воріт від Ланса. Команда Роберто Де Дзербі зазнала мінімальної поразки 0:1.

Чемпіонат Франції з футболу – Ліга 1

25 тур, 8 березня

Ренн – ПСЖ 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 – 27 Барколя, 0:2 – 50 Рамуш, 1:2 – 53 Брассьє, 1:3 – 90+1 Дембеле, 1:4 – 90+4 Дембеле.

Лілль – Монпельє 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 50 Девід.

Марсель – Ланс 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 90+4 Ель Айнауї.

Раніше стало відомо, що бразильський вінгер підтвердив свій майбутній трансфер до лав донецького Шахтаря.