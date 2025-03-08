Манчестер Сіті сенсаційно програв Ноттінгему в АПЛ
Сьогодні, 8 березня, відбувся матч 28 туру Англійської Прем'єр-ліги між Манчестер Сіті та Ноттінгемом.
Поєдинок завершився сенсаційною поразкою "містян" з рахунком 1:0. єдиний гол у зустрічі підопічні Жузепа Гвардіоли пропустили на 83 хвилині. Відзначився Хадсон-Одой.
Також сьогодні відбудеться ще 5 матчів, зокрема Брентфорд Єгора Ярмолюка в домашньому поєдинку зіграє проти Астон Вілли. А Евертон з Віталієм Миколенком завітає до Вулвергемптона.
Ноттінгем Форест – Манчестер Сіті 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 83 Хадсон-Одой
- 17:00 Брайтон – Фулгем
- 17:00 Крістал Пелес – Іпсвіч Таун
- 17:00 Ліверпуль – Саутгемптон
- 19:30 Брентфорд – Астон Вілла
- 22:00 Вулвергемптон – Евертон
Зазначимо, що матчі Ліверпуля та Брентфорда транслюватиме в прямому етері онлайн-сервіс Megogo, а решту поєдинків можна буде подивитись на Setanta Sports.
Раніше головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу прокоментував невдалий сезон у виконанні команди.