Манчестер Сіті сенсаційно програв Ноттінгему в АПЛ

Сьогодні, 8 березня, відбувся матч 28 туру Англійської Прем'єр-ліги між Манчестер Сіті та Ноттінгемом.

Поєдинок завершився сенсаційною поразкою "містян" з рахунком 1:0. єдиний гол у зустрічі підопічні Жузепа Гвардіоли пропустили на 83 хвилині. Відзначився Хадсон-Одой.

Також сьогодні відбудеться ще 5 матчів, зокрема Брентфорд Єгора Ярмолюка в домашньому поєдинку зіграє проти Астон Вілли. А Евертон з Віталієм Миколенком завітає до Вулвергемптона.

Чемпіонат Англії – АПЛ

28 тур, 8 березня

Ноттінгем Форест – Манчестер Сіті 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 83 Хадсон-Одой

17:00 Брайтон – Фулгем

17:00 Крістал Пелес – Іпсвіч Таун

17:00 Ліверпуль – Саутгемптон

19:30 Брентфорд – Астон Вілла

22:00 Вулвергемптон – Евертон

Зазначимо, що матчі Ліверпуля та Брентфорда транслюватиме в прямому етері онлайн-сервіс Megogo, а решту поєдинків можна буде подивитись на Setanta Sports.

Раніше головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу прокоментував невдалий сезон у виконанні команди.