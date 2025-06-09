Максим Кличко: Сімейний спортивний досвід відіграє важливу роль

Максим Кличко з батьком Віталієм, дядьком Володимиром та братом

Молодий український баскетболіст Максим Кличко в ексклюзивному інтерв'ю "Чемпіону" розповів про важливу роль родини у своєму спортивному житті.

20-річний гравець наголосив, що досвід його батька Віталія та дядька Володимира, відомих і титулованих у минулому боксерів, є невід’ємною частиною його професійного становлення.

"Звичайно, вони мені допомагають в усьому: менталітет, робота у тренажерній залі, правильне харчування, що робити у випадку травми, можуть підказати й підтримати у будь-якій ситуації, – тут сімейний спортивний досвід відіграє важливу роль. Їхні приклади та поради допомагають налаштовуватися на матчі. Уся сім’я мене підтримує. Ми мріємо, що після завершення війни, усі зможуть зібратися на трибунах разом і побачити гру збірної України з моєю участю", – поділився спортсмен.

Нагадаємо, Максим Кличко увійшов у розширений склад збірної України U-20 на Євробаскет у Дивізіоні А, який пройде 12-20 липня.