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Тонка межа між життям і смертю: українська легкоатлетка потрапила під російський обстріл

Олександр Булава — 10 червня 2025, 12:45
Тонка межа між життям і смертю: українська легкоатлетка потрапила під російський обстріл
Тетяна Мельник
ФЛАУ

Українська легкоатлетка Тетяна Мельник відреагувала на нічні удари Росії по Україні.

Про це спортсменка розповіла в Instagram.

"Тонка межа між життям і смертю. Сьогодні приліт був зовсім поруч із моїм будинком.

Знову ранок у Києві – під вибухи. Прокидатися від звуків війни замість співу птахів – ось наша реальність. Це тероризм, і він щоденний", – розповіла Мельник.

Нагадаємо, у ніч проти 10 червня Росія вдарила по Україні 322 засобами повітряного нападу. Протиповітряній обороні вдалося збити 284 з них. У Києві внаслідок удару постраждали чотири людини, пошкоджено житлові будинки, бізнес-центр, склади та залізницю, знищено авто, а також виникли близько 10 пожеж – деякі з них досі гасять.

Раніше повідомлялося, що збірна України з легкої атлетики потрапила під ракетний обстріл в Луцьку під час нічної атаки росіян на країну.

Тетяна Мельник

Тетяна Мельник

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