Стародубцева стала тринадцятою українською тенісисткою-мільйонеркою

Юлія Стародубцева (67) стала 13 українською тенісисткою, яка подолала позначку в 1 млн доларів призових за кар'єру.

Про подію повідомляє портал Великий теніс України.

На Ролан Гаррос Стародубцева дійшла до третього кола змагань в одиночному розряді й до другого – у парі, заробивши сумарно трохи більше $200 тисяч. Згідно з даними на офіційному сайті WTA, на рахунку українки тепер більше $1,1 млн призових за кар'єру.

Окрім Стародубцевої, позначку в мільйон доларів призових серед наших тенісисток подолали також Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна, Катерина та Альона Бондаренко, Катерина Байндл, Ольга Савчук, Людмила і Надія Кіченок, та Тетяна Перебийніс.

Топ-5 українських тенісисток за заробленими призовими

Еліна Світоліна – $26 066 367 Леся Цуренко – $6 898 716 Марта Костюк – $5 940 988 Даяна Ястремська – $5 410 585 Ангеліна Калініна – $4 321 198

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12. Юлія Стародубцева – $1 160 878

Нагадаємо, що цього тижня Стародубцева піднялася на 67 місце світового рейтингу, встановивши особистий рекорд.