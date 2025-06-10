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Стародубцева стала тринадцятою українською тенісисткою-мільйонеркою

Станіслав Матусевич — 10 червня 2025, 12:27
Стародубцева стала тринадцятою українською тенісисткою-мільйонеркою
Юлія Стародубцева
Arata Yamaoka

Юлія Стародубцева (67) стала 13 українською тенісисткою, яка подолала позначку в 1 млн доларів призових за кар'єру.

Про подію повідомляє портал Великий теніс України.

На Ролан Гаррос Стародубцева дійшла до третього кола змагань в одиночному розряді й до другого – у парі, заробивши сумарно трохи більше $200 тисяч. Згідно з даними на офіційному сайті WTA, на рахунку українки тепер більше $1,1 млн призових за кар'єру.

Окрім Стародубцевої, позначку в мільйон доларів призових серед наших тенісисток подолали також Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна, Катерина та Альона Бондаренко, Катерина Байндл, Ольга Савчук, Людмила і Надія Кіченок, та Тетяна Перебийніс.

Топ-5 українських тенісисток за заробленими призовими

  1. Еліна Світоліна – $26 066 367
  2. Леся Цуренко – $6 898 716
  3. Марта Костюк – $5 940 988
  4. Даяна Ястремська – $5 410 585
  5. Ангеліна Калініна – $4 321 198

      ...

      12. Юлія Стародубцева – $1 160 878

Нагадаємо, що цього тижня Стародубцева піднялася на 67 місце світового рейтингу, встановивши особистий рекорд.

Юлія Стародубцева призові Ролан Гаррос 2025

Юлія Стародубцева

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