Іспанський клуб підписав контракт з 15-річним українцем

15-річний український півзахисник Іван Третьяков став гравцем іспанського Ельче.

Про це іспанський клуб повідомив на сторінці академії в Instagram.

Контракт з українцем підписано до 2027 року.

"Вінгер молодіжної збірної України U-16 виділяється своєю здатністю до дриблінгу та вмінням працювати обома ногами. Запам’ятайте його ім'я, адже він ще багато про себе заявить до 2027 року", — йдеться в повідомленні.

До переїзду в Іспанію Іван виступав у складі Мункача U-17 з Мукачева. Також в його активі три матчі у складі збірної України U-16. Він дебютував за "синьо-жовтих" у вересні 2024 року, вийшовши на поле в товариському матчі проти однолітків з Англії (0:3).