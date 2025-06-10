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Іспанський клуб підписав контракт з 15-річним українцем

Олександр Булава — 10 червня 2025, 12:22
Іспанський клуб підписав контракт з 15-річним українцем

15-річний український півзахисник Іван Третьяков став гравцем іспанського Ельче.

Про це іспанський клуб повідомив на сторінці академії в Instagram.

Контракт з українцем підписано до 2027 року.

"Вінгер молодіжної збірної України U-16 виділяється своєю здатністю до дриблінгу та вмінням працювати обома ногами.

Запам’ятайте його ім'я, адже він ще багато про себе заявить до 2027 року", — йдеться в повідомленні.

До переїзду в Іспанію Іван виступав у складі Мункача U-17 з Мукачева. Також в його активі три матчі у складі збірної України U-16. Він дебютував за "синьо-жовтих" у вересні 2024 року, вийшовши на поле в товариському матчі проти однолітків з Англії (0:3).

Ельче Третьяков

Ельче

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