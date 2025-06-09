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Після матчу з Албанією боліло все: Анна Петрик – про успішний виступ збірної України в Лізі націй

Руслан Травкін — 9 червня 2025, 19:00
Анна Петренко
facebook.com/m1925wfc

Жіноча збірна України виборола путівку до еліти Ліги націй. Харківський Металіст 1925 став віцечемпіоном України. В обох колективах ключовою гравчинею є Анна Петрик.

"Чемпіон" вирішив дізнатися, які емоції відчуває футболістка від успіху національної команди, що думає про виступ харківського клубу в сезоні-2024/25. а також запитали, який настрій вона має перед фіналом Кубку України, де її клуб зіграє проти Ворскли, з якою Анна двічі ставала чемпіонкою України.

– По-перше, вітаю з виходом в еліту Ліги націй. Уже підсумовуючи турнір, то яка гра відбору виявилася найтяжчою?

– Не можу сказати, що якась гра була більш важкою. Всі матчі за збірну зазвичай не легкі.

– У матчі з Албанією отримала неприємний удар у спину. На поле навіть вийшли медики. Утім, змогла дограти. Яке було самопочуття після гри?

– Після гри з албанками боліло все (посміхається – прим.) Пам’ятаю тільки цей удар в спину, але на ранок встаєш і спина болить, і десь нога, і руки. Було багато боротьби, але Слава Богу, все добре.

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– У Лізі націй можуть у суперники випасти країни, де жіночі футбольні традиції на дуже високому рівні. Чи є збірна проти якої особливо хотілося б зіграти?

– У Лізі А грають дуже сильні команди, мене це мотивує ще більше працювати, бути більш дисциплінованою. У Лізі Б не було легко, маю уявлення, як буде в А.

Розумію, що будемо більше оборонятись і десь грати без мʼяча, але можна отримувати задоволення і від оборони, коли все чітко, вчасно, а команді суперника не вдається пройти – це те, від чого можна отримати задоволення, коли не домінуєш. Хотіла б зіграти проти Ісландії (посміхається – прим.).

– Невдовзі буде фінал Кубку України, де Металіст-1925 зіграє проти Ворскли. Для тебе це принциповий суперник, адже кілька сезонів провела там. Як воно для спортсмена грати проти колишніх одноклубниць, додає мотивації?

Для мене ігри проти Ворскли завжди дуже важливі. Ми провели багато часу з дівчатами, я добре знаю, як вони грають, вони також знають, як граю я. Тому мотивації більше проти такого суперника.

– На жаль, чоловіча Ворскла вилетіла з УПЛ. Чутки взагалі ходять не найприємніші… Що, можливе, скорочення фінансування. Ворскла стала правонаступником Житлобуду-2, уже кілька разів ставала переможцем чемпіонату України. Хоч вони вас і обійшли, але б не хотілося, напевно, втрачати такого конкурента?

– З такими командами наш чемпіонат цікавіший. Такі команди як: Ворскла, Колос, Металіст 1925, а з наступного сезону і Сістерс, я думаю, буде він цікавіше всі боряться не просто за чемпіонство, а за можливість грати в єврокубках. Звісно хочеться, щоб було ще більше команд, які будуть боротись за це право, тим самим робити Чемпіонат України привабливішим для Європи

Анна Петрик (праворуч)
Анна Петрик (праворуч)
facebook.com/uafwomen

У чемпіонаті Металіст 1925 програв всього на 3 очки Ворсклі, але в 2025 році твоя команда набрала 26 очок із 30 можливих і пропустила лише 1 гол. Ви були в чудовій формі. Це наслідок чого: остаточно зігралися, чудово провели збори чи…?

– Я думаю, це більше про зіграність та розуміння одна одної на полі. А після того, як ми втратили очки в першому колі, потрібен був максимум від нас, щоб досягти бажаного результату. Так і вийшло, що кожну гру сприймали, як вирішальну і не могли більше схибити.

– Вдалося навіть реалізувати мрію Дар’ї Білодід – зіграти професійний матч. Якщо врахувати, що в неї взагалі інший профіль, як тобі тренування з нею, як у команді взагалі відреагували на таку новину.

– В принципі всі розуміють, яка була мета цього. У команді дуже добре прийняли Дашу, допомагали, підказували і було видно її бажання та як вона старалась на тренуваннях. Для нас також було цікаво, які ці люди з індивідуальних видів спорту (посміхається – прим.). Рада, що мали час і можливість поспілкуватись та попрацювати з Чемпіонкою Європи.

– У тебе є досвід виступів у прекрасній, але такій далекій Ісландії. Після цього не розглядаєш варіант спробувати себе ще раз за кордоном?

– Дуже хотілося б спробувати себе в інших чемпіонатах, відчути на що здатна та чи можу конкурувати там. Є дуже велике бажання, сподіваюсь, що скоро зможу його втілити.

Анна Петрик
Анна Петрик
facebook.com/m1925wfc

– Останнім часом все більше дівчат приходять на футбольні секції. Ти кілька разів ставала чемпіонкою України, є основною гравчинею у збірній. Які думки, настрій дозволили тобі втриматися у футболі, щоб ти порадила їм, щоб дійти до таких же здобутків, як у тебе?

– Загалом все просто: якщо в тебе є ціль, бажання та дисципліна, тобі лишається лише не звертати уваги на інших, вірити в себе та вірити собі. Інколи потрібно відмовитись від того, чого хочеш в даний момент, щоб отримати те, чого хотіла все життя. Не зраджувати своїм цілям, піклуватись про себе та любити те, що робиш. Фраза, яка дає задуматись про результат власної роботи: що посієш – те й пожнеш.

Якщо ти вкладаєш серце в кожне тренування, дисципліну – в кожен день, віру – у кожен рух, то рано чи пізно це дасть свої плоди. Потрібно любити те, що робиш, бути відданим справі, працювати навіть тоді, коли не видно миттєвого результату. Треба пам’ятати: успіх – це не випадковість, а наслідок щоденної праці і терпіння.

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