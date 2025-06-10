Це – подвиг: наставник збірної з баскетболу 3х3 – про вихід на ЧЄ

Головний тренер жіночої збірної України з баскетболу 3х3 Юрій Процюк високо оцінив результат своїх підопічних.

Слова тренера публікує ФБУ.

Нагадаємо, що перемога над командою Латвії у кваліфікаційному турнірі вивела нашу команду на Євро-2025. Фінальна частина ЧЄ проходитиме 5-6 вересня у данському Копенгагені.

Головний тренер збірної України Юрій Процюк розповів, що наразі команда омолоджується та змінюється, тож квартету баскетболісток потрібен час, аби награти взаємодії.

Також він зазначив, що по ходу турніру збірній вдалося покращити гру та взаєморозуміння. Оцінив наставник і результат своїх підопічних та його важливість для України.

"Дівчатка виклалися не на сто, а на тисячу відсотків. Вони зробили щось неймовірне, справді подвиг.І для України це дуже важлива перемога. Жіноча команда з баскетболу 3х3 не лише кваліфікувалася у фінал чемпіонату світу, а вже третій рік поспіль постійно кваліфікується у фінал чемпіонату Європи. І це при тому, що зараз відбувається зміна поколінь", – заявив Процюк.

Нещодавно стало відомо, що українська гравчиня Ольга Яцковець, яка минулоріч була кращою скореркою чемпіонату Словаччини, продовжить виступати за Ружемберок.