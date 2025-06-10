Молодіжне Євро-2025: де і коли дивитися матчі збірної України

Молодіжна збірна U-21 знову зіграє у фінальній частині чемпіонату Європи.

Розклад трансляції матчів збірної публікує Суспільне.

Зокрема, трансляцію матчів забезпечуватиме телеканал Перший, який покаже всі матчі молодіжки на груповому етапі. До слова, кожен з поєдинків стартує о 19:00.

Суспільне Спорт

Також у прямому ефірі покажуть п’ять матчів стадії плейоф: два чвертьфінали, обидва півфінали та фінал. Українським вболівальникам обіцяють фаховий розбір матчів збірної у студії та ексклюзивний контент зі Словаччини, де, власне, і відбувається Євро.

Учасниками Євро-2025 стануть 16 команд, розділених на чотири квартети. Фінальний поєдинок ЧЄ заплановано на 28 червня.

Раніше повідомлялося, що через проблеми зі здоров’ям Євро-2025 може пропустити Олександр Яцик.